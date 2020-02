Catorce establecementos concorren esta fin de semana no Tapalacón de Cuntis

O Tapalacón 2020 anticipa esta fin de semana o entroido cuntiense e a Festa do Lacón con Grelos que este ano se celebra o día 1 de marzo.

O certame gastronómico contará nesta edición coa participación de 14 establecementos hostaleiros de Cuntis, que servirán os días 14, 15 e 16 de febreiro tapas gratuítas realizadas a base de lacón con grelos en horario de 19.00 a 23.00 horas o venres e o sábado e de 12.00 a 15.30 o domingo.

O concurso denominado "Os chapantes do tapalacón" permitiralles a aqueles veciños e visitantes que consuman nos locais participantes e selen a tarxeta coas súas tapas favoritas entrar nun sorteo agasallos.

Nesta edición os establecementos participantes son: A Tenda da Ponte, A Casa da Burga, A Bolera, O Moncho, Don Manuel, A Casa das Pejas, Paza, El Patio Andaluz, O Traspaso, O Pote, O Paseo, O Parladoiro, Karma e A Fontiña.

Todos estes locais servirán unha tapa por consumición. Durante a ruta de "tapeo" os participantes poderán desfrutar das actuacións da Agrupación Municipal de Música e Baile de Cuntis e do Grupo Folclórico Hai que Roelo.

O Concello de Cuntis, a través da concellería de Turismo, anima a toda a veciñanza de Cuntis, así como aos turistas a desfrutar da décimo primeira edición do Tapalacón e a degustar as exquisitas elaboracións dos hostaleiros a base dos ingredientes do lacón con grelos.