O concello convoca aos veciños da Seara para informar da situación da obra de Nexia

O Salón de Plenos do Concello de Poio acollerá este xoves, a partires das 20.30 horas, unha reunión informativa, na que a concelleira de Obras e tenente de alcalde, Chelo Besada, dará conta aos veciños do lugar da Seara, na parroquia de San Xoán, da situación na que se atopa o proxecto de humanización desta contorna, despois da paralización das obras por parte da empresa Nexia Infraestruturas.

Besada explicará neste encontro os pasos que está a realizar o Goberno municipal para tratar de reactivar os traballos no menor tempo posible. Neste sentido, cómpre lembrar que na última Xunta de Goberno Local, que tivo lugar o martes, xa se abordou a rescisión de contrato coa firma, que tamén deixou sen finalizar a construción dun novo vial na Caeira, na parroquia de San Salvador.

Trátase dunha situación que, tanto no caso da Seara como da Caeira, é responsabilidade da empresa. Agora, a entidade dispón dun prazo de dez días para presentar as alegacións que considere oportunas. Unha vez resoltas (en caso de que se presenten), comezarán as xestións para volver a sacar a concurso o proxecto. Previamente, os técnicos municipais pasarán revista ao estado da obra, para determinar que traballos restan aínda por realizar.

O Concello de Poio tratará de axilizar ao máximo a contratación dunha actuación que contemplaba a mellora de servizos e do firme, entre outras tarefas. Trátase dun proxecto que foi financiado no seu momento a través do Plan Deporemse, impulsado pola Deputación de Pontevedra como unha modalidade de asistencia económica aos concellos, conforme ás súas necesidades en clave de infraestruturas e dando prioridade á seguridade dos peóns.

O Goberno local tamén volverá a sacar a licitación a mellora do Camiño Lameiriña, na parroquia de Raxó. Neste caso, confíase en que os prazos sexan máis curtos, xa que Nexia non chegou a comezar esta obra.