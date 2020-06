324.000 euros para rematar as obras de humanización da Seara

O proxecto para mellorar a contorna do núcleo da Seara, na parroquia de San Xoán, era aprobado este martes 23 pola comisión de Urbanismo do Concello de Poio.

Esta obra quedara sen finalizar porque a empresa Nexia Infraestruturas cesou os traballos, sen aviso previo/previo aviso, a principios de 2020. Unha vez que se tramitou a rescisión do contrato coa empresa adxudicataria, agora o goberno local ten previsto sacar a licitación esta actuación, coa inclusión de melloras.

O orzamento supera os 324.000 euros e quérese acometer a reforma da rede de saneamento, coa incorporación dun sistema de manga, que garanta o correcto funcionamento nos próximos anos.

Repararanse as pontes da contorna e mellorarase o estado do firme de pedra actual. A tenente de alcalde, Chelo Bicada, indica que os traballos se atopa completados en case un 80% da intervención prevista, segundo os informes dos técnicos municipais.

O goberno tripartito tamén ten previsto sacar a licitación en breve a obra de creación dun novo vial da Caeira, outra actuación que Nexia deixou de executar.

CAMIÑO LAMOSEIROS

Pola súa banda, o portavoz do PP, Ángel Moldes, comprobaba estes días o estado do asfalto do Camiño Lamoseiros, en Campelo, ao recoller as queixas da veciñanza e reclamaba á comisión de Urbanismo o asfaltado urxente desta zona.

Tamén solicita que se adopte algunha medida de acougado de tráfico, nunha zona onde o firme presenta numerosas irregularidades e fochancas.