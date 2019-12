Cerdedo Cotobade aproba uns orzamentos de 4,5 millóns para o 2020

A corporación de Cerdedo Cotobade aprobou este xoves, nunha sesión plenaria extraordinaria, os orzamentos municipais para o 2020, que ascenden a 4.5 millóns de euros, cos votos favorables do PP, a abstención do BNG e o rexeitamento dos socialistas. O alcalde, Jorge Cubela, agradeceu a postura dos nacionalistas que decidiron absterse ao ver que cinco dos seus sete propostas xa están incluídas nas contas, mentres que o rexedor comprométese a estudar as outras dúas referidas ás taxas municipais.

"Son unhas contas que reforzarán os servizos públicos, con máis de dous millóns de euros; fortes partidas para infraestruturas, que se duplican ata os 1,1 millóns; e un crecemento do 30 % en servizos sociais", declarou Cubela tras a sesión. Os orzamentos inclúen partidas para o proxecto de residencia e casa de cultura de Carballedo, os petróglifos do Lérez, a rehabilitación da Casa do Pobo de Corredoira, a humanización da travesía de Tenorio ou o inicio do plan especial para a creación dunha gran área fluvial e de lecer en Cerdedo con espazos para o deporte, a natureza e a hostalería.

Tamén destacou o rexedor o aumento das partidas para educación, cultura, deporte, comercio, turismo e medio ambiente.

A portavoz do PSOE, Lina Garrido, xustificou o seu rexeitamento aos orzamentos por diversos motivos. Un deles foi, segundo a líder da oposición, "non contar coa oposición para presentar propostas e entregar o documento a só dous días da comisión de Facenda". Critica ademais que o orzamento está inflado polo fondo de fusións "que permite facer grandes investimentos e pedimos prudencia á hora de executalo".

O despoboamento, coa perda de 500 habitantes; e a falta de fondos para combater o desemprego e a desigualdade, así como a falta de bolsas para aprender idiomas ou un banco de vivendas para aluguer son outras das razóns polas que os socialistas rexeitaron o documento.

Con todo, tenden a man ao goberno local para colaborar en proxectos como o PXOM, o centro de día, o balneario de San Xusto, o cámping de Cerdedo ou outras iniciativas que fomenten o desenvolvemento do municipio.