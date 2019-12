Cerdedo-Cotobade aumenta un 30% a partida de Servizos Sociais

Vista de Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade Vista de Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de situar a partida de Servizos Sociais para o ano 2020 nunha cifra récord de 724.026 euros, tal e como aparece recollida no proxecto dos Orzamentos Municipais, que será debatido para a súa aprobación no pleno extraordinario fixado para o vindeiro venres. Esta contía medra en máis de 167.000 euros, o que supón un 30,1%, con respecto aos 556.000 euros do presente 2019.

Con esta situación, a proposta do goberno que dirixe Jorge Cubela para esta área permite alcanzar unha cifra media de 124,5 euros por veciño ao ano, o que supón superar o umbral da "excelencia" en investimento social, segundo os criterios da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais.

Ademais, esta cifra vén de duplicarse dende que se producíu a fusión dos territorios de Cotobade e Cerdedo no ano 2016. "Hai catro anos adicábamos entre 300.000 e 400.000 euros anuais a Servizos Sociais, que era unha cifra moi importante que nos permitía destinar uns 60 euros anuais por veciño, pero sempre dixemos que é unha cuestión prioritaria e, como agora dispoñemos de máis recursos, predicamos co exemplo e duplicamos a partida neste curto período", detallou o alcalde, Jorge Cubela.

Deste xeito, a partida de Servizos Sociais nos Orzamentos Municipais 2020 convértese na segunda máis elevada de todas as contas e supón algo máis do 16% dos 4,51 millóns de euros que manexará, de inicio, o Concello durante o vindeiro ano.

Paralelamente, Cubela explicou que estes recursos, que se destinan principalmente ao Servizo de Axuda no Fogar e a outros programas de atención para maiores, dependentes e persoas en risco de exclusión, vanse complementar con outras cuestións referidas a esta área como poden ser os investimentos iniciais para a residencia de Carballedo, á que se adicarán uns 130.000 euros o próximo ano para a redacción do proxecto e as expropiacións dos terreos, ou ao remate da nova residencia de Cerdedo, actualmente en obras grazas a un investimento da Xunta de 1,7 millóns de euros.