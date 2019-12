Maica Larriba impulsa as propostas de mellora na N-640 ao seu paso por Cuntis

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba e o alcalde de Cuntis, Manuel Campos, mantiveron unha reunión de traballo para realizar un seguimentos a diferentes aspectos de mellora na localidade relacionados cos proxectos de reforma e mantemento que afecta á travesía urbana da N-640, dependente do Ministerio de Fomento.

Por este motivo tamén se contou coa presenza do Director Provincial de Estradas, Pablo Domínguez e a tenente alcalde de Cuntis, Conchi Campos, para explicar as propostas municipais e as pequenas obras de mellora nesta competencia estatal.

Respecto diso, o alcalde de Cuntis, demandou obras de acondicionamento como rozas e reasfaltados que mellorarían a calidade viaria da localidade considerablemente. A subdelegada do Goberno, Maica Larriba, expresou o seu compromiso con estas iniciativas municipais "que redundan na mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Cuntis, polo que considero importante impulsar este tipo de proxectos á administración central ".

Pola súa banda, o responsable provincial de estradas tamén se comprometeu a iniciar os estudos previos para expoñer as propostas ao Ministerio de Fomento.