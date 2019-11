Catro feridos en dous accidentes case simultáneos en Cuntis

Accidente na recta da Anllada © Concello de Cuntis Accidente na recta da Anllada © Concello de Cuntis

Dous accidentes case simultáneos rexistrados en dous puntos diferentes da estrada N-640 no concello de Cuntis deixaron na tarde deste venres catro feridos, dous en cada un deles.

O 112 Galicia tivo constancia do primeiro accidente sobre as 17.15 horas. Foi alertado dun choque entre dous turismos que circulaban á altura do punto quilométrico 214, pola N-640, en O Piñeiro, na coñecida como recta da Anllada.

O alertante que chamou ao 112 Galicia para pedir axuda indicaba que o accidente se debeu a un adiantamento e que un dos vehículos estaba envorcado. Aseguraba que non había persoas atrapadas.

Os xestores do 112 alertaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e tamén mobilizaron á Garda Civil de Tráfico, aos membros do GES da Estrada e aos efectivos de Protección Civil de Cuntis e de Portas.

Os servizos sanitarios confirmaron que dúas persoas resultaron feridas, aínda que non parecían revestir gravidade.

O segundo accidente ocorreu pasadas as 17.30 horas, na mesma estrada, na N- 640, no punto quilométrico 210, á altura de Portela, na zona das coñecidas como curvas de Castroloureiro.

Neste caso, tratouse dun turismo que chocou contra unha árbore ao saírse da vía. O particular que alertou ao 112 Galicia asegurou que non había persoas atrapadas e que o turismo tampouco entorpecía a circulación.

Ata o lugar desprazáronse os servizos sanitarios, os axentes de Tráfico, os membros do GES da Estrada e os efectivos de Protección Civil de Cuntis. Houbo outros dous feridos, un deles trasladado en ambulancia.