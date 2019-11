A rede de abastecemento de auga en Salcedo dará servizo a 531 vivendas

O goberno municipal vén de aprobar o proxecto que permitirá ampliar a rede de abastecemento de auga en Salcedo. Un total de 531 vivendas recibirán servizo de auga potable grazas a unha actuación na que se investirán 3,85 millóns de euros.

As obras, que executará a empresa Viaqua como parte dos compromisos inseridos no contrato da auga, permitirá que a auga da traída chegue aos lugares de A Ruibal, O Xistro, A Igrexa, Matalobos, Cabanas, A Almuíña, O Carballo do Pazo, A Carballa, A Esculca, O Campo da Porta, Birrete, O Casal, A Muimenta, O Nabalexo e A Armada.

Esta actuación que se realizará por distintas estradas, obrigará á empresa construtora a repoñer o firme total das vías con menos de catro metros, e os carrís, beiravías e zonas de estacionamento das vías con carrís de máis de catro metros.

Con este investimento a parroquia de Salcedo estará conectada integramente á rede de abastecemento de auga a través da arqueta de Casal.

Anos atrás o Concello asumira con fondos propios o abastecemento no lugar da Raíña da Paz así como en todas as vivendas que están cara a avenida de Vigo.

OUTROS ASUNTOS

A Xunta de Goberno tamén aprobou a aceptación dunha parcela de 22,22 metros cadrados no lugar de Casas Novas (Mourente), cedida por un particular para a colocar o antigo cruceiro.

Esta escultura fora derribada por un vehículo e atopábase interrompendo o tránsito peonil no lugar. Con esta nova situación, o Concello garante que o cruceiro estará protexido da circulación de coches e permitirá aos veciños ter unha zona peonil máis segura.