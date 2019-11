O despregamento do saneamento rural continuará por San Andrés de Xeve

Preto de duascentas vivendas terán saneamento en San Andrés de Xeve co proxecto presentado por Viaqua para dotar de rede á parte sur desta parroquia rural. Trátase da próxima actuación nesta materia, enmarcada no novo contrato do ciclo da auga, na que se investirán 2,37 millóns de euros.

A obra, que terá un prazo de execución de 16 meses, dotará de saneamento ao ámbito que, fundamentalmente, discorre ao longo das estradas PO-223 e PO-224.

A rede proxectada ao longo destes viais está composta por diversos pozos, así como distintos tramos de canalización de PVC de 315 mm e 250 mm, exceptuando o tramo dos bombeos que haberá nos lugares de Sobral e Figueira e a solución específica que terá O Couso, segundo consta no proxecto presentado.

Ademais das dúas estacións de bombeo, prevense instalar dous medidores e detectores de alivios e un caudalímetro para augas residuais.

Todas as canalizacións irán enterradas en gabia, enchida con material de préstamo ou procedente da escavación e tras instalar a rede, a empresa repoñerá o asfalto ou o formigón -segundo os casos- nos viais e alí onde a obra execútese fóra do vial de circulación taparase con terra vexetal.

Dos investimentos que Viaqua debe realizar nos tres primeiros anos do novo contrato, a compañía presentou xa proxectos por valor de 17 millóns de euros, a práctica totalidade deles en execución ou xa finalizados.

O abastecemento de auga en Mourente e Marcón, dúas actuacións que teñen un custo de 4,6 e 4,3 millóns de euros respectivamente, son os proxectos máis cuantiosos xunto co saneamento de Verducido e Campañó, valorados en 2,4 e 2,3 millóns.

Estas catro obras están actualmente en execución, do mesmo xeito que a reforma de Echegaray que, con case 700.00 euros de investimento, tamén se está desenvolvendo actualmente. Xa finalizados pequenos proxectos para dotar de saneamento a núcleos como A Peralba (Marcón), O Xistro (Salcedo) ou a rúa Porta Grande, nas inmediacións de Conde Bugallal.