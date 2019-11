Pontevedra viste de negro "como símbolo de loito e de loita" contra a violencia machista

Acto con escolares na Ferrería para conmemorar o 25N © Cristina Saiz Acto con escolares na Ferrería para conmemorar o 25N © Cristina Saiz Acto con escolares na Ferrería para conmemorar o 25N © Cristina Saiz

As novas xeracións pediron paso este 25 de novembro, día internacional pola eliminación da violencia contra as mulleres, para que o seu berro se escoitara en Pontevedra. Nenos e nenas dos colexios do municipio encheron a Praza da Ferrería para mostrar a súa "máis absoluta repulsa" ante todo tipo de violencia contra as mulleres, e de xeito máis enérxico, a súa consecuencia máis extrema, os asasinatos.

Os asistentes denunciaron tamén a complicidade de quen "acubilla, silencia e nega" as violencias machistas, "porque quen actúa con complicidade e mirando para outro lado, tamén é culpable", segundo advertiron.

A violencia machista, segundo denunciaron no acto, o símbolo "máis brutal" da desigualdade existente na sociedade porque se dirixe ás mulleres "polo feito mesmo de selo", por ser consideradas polos seus agresores "carentes dos dereitos mínimos de liberdade, respecto e capacidade de decisión".

Con respecto a esta loita, os escolares apuntaron que "a rabia e o desconsolo" ante as vítimas mortais da violencia machista, cinco delas en Galicia no que vai de ano, "empúrranos a vestir de negro como símbolo de loito pero tamén de loita".

Pediron ademais que se combata esta violencia machista "con todos os recursos ao noso alcance", pero non só os episodios máis graves, senón tamén "as moitas e de moi diferentes formas" que esta violencia se expresa contra as mulleres.

Para afrontar todas estas violencias, apuntaron os lectores do manifesto, hai que recoñecer as "graves fendas" de xénero existentes no ámbito social, económico ou cultural e que cómpre traballar para atallar as causas "estruturais e sociais" que sustentan estas desigualdades a través de "políticas reais" para a promoción da igualdade e a prevención das violencias.

"Contra as violencias, educación", berraron os asistentes, que sinalaron que o mellor xeito de contrarrestar a violencia de xénero é previla tratando as súas orixes e as súas causas estruturais, mediante unha educación das crianzas "que promova as relacións de respecto e a igualdade de xénero".

"O traballo coa xuventude é a mellor opción para lograr un progreso rápido e sostido en materia de prevención e erradicación das violencias machistas", sinalaron os organizadores, ao entender que é unha "época crucial" durante a que se forman os valores dos mozos e mozas. Ante iso reivindicaron que a educación en igualdade sexa "transversal" nos centros escolares.