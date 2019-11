Cuntis celebra os 110 anos de vida da súa veciña máis lonxeva

110 aniversario de Josefina Villaverde Fontenla © Concello de Cuntis

No lugar de Laxos, Cuntis, este martes era día de celebración.

Non era para menos, e é que a veciña máis lonxeva do municipio cumpría nada menos que 110 anos.

Josefina Villaverde Fontenla, nacida o 19 de novembro de 1909, recibiu na súa casa a visita do alcalde, Manuel Campos, e das concelleiras Conchy Campos e Ana Loureiro, con quen compartiu un agradable intre.

Trátase dunha persoa, recoñece o Concello, que sempre estivo moi implicada na vida diaria do municipio.

A pesar da súa idade Josefina, que segue gozando de boa saúde, non perde o sentido do humor. Así o demostrou ao pedirlles aos representantes do goberno local que dentro de 12 meses volvesen vela cun ramo de rosas, segundo confirmaron os seus convidados.