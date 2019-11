Incéndiase unha campá extractora dunha vivenda de Virxe do Camiño

Un axente da Policía Local de Pontevedra foi quen apagou este domingo o incendio nunha vivenda da rúa Virxe do Camiño.

O suceso tivo lugar pouco despois das cinco da tarde, nun piso do edificio número 31 desta rúa.

Incendiouse a campá extractora e o policía local foi o primeiro en acudir cun extintor, deixado o conato nun simple susto sen feridos.

Os incendios nas campás extractoras son bastante frecuentes, de feito este mesmo domingo repetiuse o incidente en Vilaboa. Foi no lugar do Outeiro, ás 12.30 horas, e non tivo consecuencias importantes.

O problema das campás extractoras é que co paso do tempo a graxa vaise acumulando no seu interior e esta sucidade fai as veces de combustible e facilita que o lume adquira máis virulencia.