Alarma en Praceres por un virulento incendio que afecta un dos seus estaleiros

Expectación ante o incendio no estaleiro de Praceres © PontevedraViva

Un espectacular incendio declarouse nun dos estaleiros situados nos Praceres. As chamas, que alcanzaron grandes dimensións, provocaron unha notable alarma na zona.

O lume, que segundo as primeiras investigacións ten a súa orixe nun dos barcos que estaban en reparación, iniciouse pouco despois das doce da noite, segundo confirmou o 112 Galicia.

A empresa afectada é Astilleros Placeres, unha das compañías situadas na parte do Porto de Marín que pertence ao municipio de Pontevedra.

Numerosas persoas achegáronse ata as inmediacións do porto alertadas polas explosións que, durante un tempo, producíronse como consecuencia do lume.

Ao lugar, ademais de bombeiros do parque de Pontevedra, acudiron reforzos procedentes doutros parques da provincia como Ribadumia e Bueu.

Ademais, efectivos da Policía Nacional, a Policía Local e a Garda Civil están a colaborar no operativo de extinción deste aparatoso incendio.

Como consecuencia do incendio, a Xunta de Galicia a través do 112 activou o nivel 1 de emerxencia do Plan Territorial de Galicia.

O lume obrigou a cortar o tráfico na coñecida como Autovía de Marín, as estradas PO-11 e PO-12, e establecéronse desvíos alternativos pola PO-546 para manter a comunicación entre os municipios de Pontevedra e Marín.