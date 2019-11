Extinguido o incendio que devorou esta madrugada o estaleiro de Praceres

Tarefas de extinción do incendio no estaleiro de Praceres © Cristina Saiz Tarefas de extinción do incendio no estaleiro de Praceres © Cristina Saiz Tarefas de extinción do incendio no estaleiro de Praceres © Cristina Saiz

Tras máis de doce horas de traballo, o incendio do estaleiro de Praceres xa está extinguido. Coa luz do día, son visibles ademais os tremendos danos que provocou un sinistro que alarmou a todo Lourizán ante a voracidade das chamas e as explosións que se produciron polo lume que devorou as instalacións.

Aínda que o incendio foi controlado polos bombeiros durante a noite, o lume non puido ser extinguido do todo ata pasado o mediodía deste sábado, debido aos materiais inflamables e aos depósitos de combustible que tiña o estaleiro para o seu traballo diario.

O labor dos servizos de extinción centrouse nestas últimas horas en manter restrinxido o lume ata que se consumise e, ao mesmo tempo, en refrixerar toda a zona para evitar que as chamas puidesen reavivarse.

Ademais, Salvamento Marítimo mantivo o despregamento no mar con barreiras anticontaminación para impedir que se derramase combustible ou materiais tóxicos.

A Xunta de Galicia, pola súa banda, desactivou o nivel 1 de emerxencia e os medios desprazados, entre outras localidades, desde Pontevedra, Ribadumia, Bueu, Vigo ou Cambados comezaron a retirarse.

O incendio afectou á nave do estaleiro, un espazo duns 2.000 metros cadrados que quedou gravemente danado, e a dous barcos que estaban no dique seco das instalacións para a súa reparación e que están calcinados. Trátase do palangreiro 'Mar do Rostro', de armadores coruñeses, e o arrastreiro 'Praia de Esteiro', dun armador local.

Tamén arderon depósitos de combustible e instalacións de gas, segundo confirmaron efectivos que participaron nas tarefas de extinción do incendio.

A investigación centrarase agora en pescudar a orixe dun incendio que, desde que se detectou pasadas as doce da noite, mantivo en albas ás localidades de Pontevedra e Marín e obrigou a interromper durante horas o tráfico pola coñecida como Autovía de Marín.

O presidente da Autoridade Portuaria, José Benito Suárez Costa, agradeceu a rápida actuación dos bombeiros ao conseguir illar a zona e impedir que o lume se propagase por todo o estaleiro e outros barcos que estaban nas súas bancadas ou polas naves das empresas próximas ao lugar do sinistro.

Esta felicitación fíxoa extensible a todo o persoal que participou no dispositivo ou aos traballadores que, incluso estando fóra de servizo, estiveron pendentes para atender calquera requirimento; ou empresas do porto como Amare Marín, que puxo a disposición varios remolcadores con potentes equipos contraincendios que aceleraron a extinción.