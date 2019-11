En outubro subiu o paro na provincia en 3.496 persoas

Segundo os datos publicados este martes o desemprego rexistrado na provincia de Pontevedra no mes de outubro é de 64.737 persoas, das que 26.855 son homes e 37.882 mulleres.

O número de persoas desempregadas sobe na provincia en 3.496, un 5,71 máis que no mes de outubro. Respecto ao ano pasado son 1.975 parados menos (-2,96).

O paro na comunidade galega en outubro sobe en 7.323 persoas respecto a setembro e alcanza en total a 164.307 persoas.

No último ano, o paro diminuíu na comunidade en 5.437 persoas respecto ao mesmo mes de 2018 (-3,2%), de acordo cos datos publicados este martes polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

No conxunto do país, o número de parados rexistrado nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego Estatal ( SEPE) alcanzou os 3.177.659, tras aumentar en outubro en 97.948 persoas respecto ao mes anterior, o maior incremento nun décimo mes do ano desde 2012.

O paro rexistrado baixa en 77.044 persoas nos últimos doce meses.