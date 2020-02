Xaneiro eleva o paro na provincia de Pontevedra en 700 persoas

Como é habitual, xaneiro non foi un bo mes para os datos do desemprego. Iso si, Galicia parece resistir mellor que outras comunidades españolas. O inicio de 2020 deixou a 700 pontevedreses máis nas listas do paro na provincia.

Os datos que desvelou este martes o Ministerio de Traballo e Economía Social reflicten que, ao 31 de xaneiro, hai 65.704 persoas sen emprego en Pontevedra, un 1,08% máis que en decembro.

En termos interanuais, con todo, na provincia hai 3.504 parados menos que en xaneiro de 2019, o que supón unha caída do 5,06%.

Por sectores, o desemprego reduciuse en todos excepto nos servizos, que rexistra 1.121 parados máis que en decembro. Na agricultura hai 83 persoas desempregadas menos; na industria, 103 menos; e na construción, 108 menos. No colectivo sen emprego anterior tamén se reduce o desemprego (127 menos).

Con respecto a Galicia, o paro creceu en xaneiro ata os 167.755 desempregados, un 1,48% máis que o último mes de 2019.

Tamén caeron os cotizantes á Seguridade Social, con 13.752 afiliados menos, ata situarse nos 1.020.258 galegos; e en xaneiro asináronse 85.856 contratos, dos cales 77.295 foron temporais. Só dez de cada cen contratos foron indefinidos.