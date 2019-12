O paro volve subir en novembro en Pontevedra: 537 desempregados máis na provincia

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) de Pontevedra subiu no mes de novembro en 537 persoas con respecto ao mes anterior, un incremento do 0,83% que sitúa á provincia en niveis similares ao resto de Galicia -a media da comunidade foi un aumento do 0,82-, pero superior á media estatal, do 0,6.

Segundo os datos difundidos este martes polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, se as estatísticas se comparan a nivel anual, os 65.274 parados rexistrados ao termo do mes de novembro supoñen unha redución interanual do 2,92% na provincia. Así, hai un ano nestas mesmas datas había en Pontevedra 1.962 demandantes de emprego máis.

Pontevedra foi este mes de novembro a segunda provincia galega con menos incremento dos demandantes de emprego. En Ourense produciuse unha redución do 1,03%, con 193 parados menos que un mes antes, situándose nos 18.537. Nas outras provincias galegas, incrementou.

A provincia de Lugo rexistrou unha subida de 376 persoas, un incremento porcentual do 2,34%. A segunda con peores cifras foi A Coruña, provincia con 632 parados máis, un 0,98% con respecto a un mes antes. Pontevedra sería a terceira.

A nivel autonómico, novembro pechou con 165.659 parados, 1.352 máis que un mes antes, un incremento do 0,82%. A nivel interanual, hai 4.710 persoas menos rexistradas nas oficinas públicas de emprego que en novembro de 2018, un descenso do 2,76%.

A nivel estatal, o número de parados rexistrados subiu en 20.525 desempregados con respecto ao mes anterior, un incremento do 0,6% que supón o seu maior alza neste mes desde 2016. É xa o cuarto mes consecutivo con repunte, tras agosto, setembro e outubro, e sitúa o total de parados en 3.198.184 desempregados, o seu nivel máis baixo nun mes de novembro desde 2008.

Se se compara con novembro de 2018, o número de parados rexistrados reduciuse en 54.683 persoas nos últimos doce meses, un ritmo de descenso interanual que se sitúa este mes no 1,68%. Ademais,o ministerio lembra que a subida de parados mensual é practicamente igual que a media no mesmo mes dos últimos 10 anos (20.477).

Ademais, segundo os datos publicados este martes, o número de afiliados caeu en 53.114 persoas en novembro, fundamentalmente polo fin de contratos no sector da hostalería. O total de ocupados sitúase por debaixo da barreira de 20 millóns, en 19.378.878 traballadores.