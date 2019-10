Bueu mellorará os accesos ás praias de Pescadoira e Petís

As praias urbanas de Pescadoira e Petís verán mellorados os seus accesos nos próximos meses, tras o remate das obras que se están levando a cabo na contorna da Nave de Deportes Náuticos, segundo informou o goberno municipal.

A actuación, subvencionada pola Axencia Galega de Turismo da Xunta de Galicia e con cargo aos remanentes do Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra, permitirá pavimentar con formigón impreso arredor de 780 metros cadrados.

O alcalde de Bueu, Félix Juncal, visitou estas obras que está levando a cabo a empresa Pavimentos Industriais Fonteca SLU e que teñen un orzamento de 30.855 euros.

Segundo o rexedor, trátase de acometer a mellora ambiental da fronte marítima de toda a Avenida Montero Ríos a través de diversas actuacións.

Con esta obra, preténdese mellorar a accesibilidade a estes dous areais, revalorizar urbanisticamente o entorno ata convertelo nun elemento potenciador do extremo este do paseo marítimo e renovar as instalacións deportivas co fin de contribuír á promoción e desenvolvemento do deporte náutico.

Os traballos que se levarán a cabo son a limpeza mecánica mediante a aplicación sobre a superficie de lanza de auga a presión e o pavimento continuo de formigón impreso.