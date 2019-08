Tarde de franela para despedir a Feira Taurina da Peregrina

Manzanares na Feira Taurina da Peregrina 2019 © Diego Torrado 'El Juli' na súa saída da Feira Taurina da Peregrina 2019 © Diego Torrado

No día grande da Peregrina houbo ganas de touros. A estampa do coso de San Roque co aforo cheo con máis de tres catros de entrada e idades novas e moi novas nos tendidos é como aire fresco no verán. De agradecer. E que mellor lugar para iso que na capital das Rías Baixas.

O sector 'morantista' absorvió todo o que permitiron 'Toledano' e 'Limonero'. O primeiro xa de saída sinalaba o defecto de mans que se descubriu totalmente ao saír de baras. Así que os primeiros 'olés' dominicais co capote non pasaron de alá. Imposible coa muleta, así que o de La Puebla tivo que empregar pronto o aceiro, co que tampouco tivo acerto. Verónicas a pés xuntos para recibir a 'Limonero'. Tras algúns aplausos ao traballo de Aurelio Cruz no cabalo e un pitado terzo de banderillas, José Antonio brindou a súa faena ao público. E os minutos comezaron a pasar ao revés que o sevillano, rápidos fronte a súa cadenciosa temperanza con ambas as mans. Marcouse unha estocada enteira de pronta resolución. E a pañolada fíxose cos tendidos. Petición da que fixo caso omiso o presidente.

O silencio máis sonoro, por non dicir case o único da feira, produciuse no momento en que 'El Juli' púxose a executar a sorte suprema do seu primeiro touro. Os panos brancos podíanse intuír mediada a faena de muleta pero privounos unha media estocada e dous descabellos. O madrileño volveu manifestar o seu oficio e poder coa franela na súa segunda actuación. Mais a tarde non estaba inspirada co estoque e picou dúas veces antes de afundir a espada. Con todo, foron aplaudidas faenas que respondeu con agradecidos saúdos.

Se houbese que medir a tempada por trofeos, José María Manzanares é o triundador. Tres apéndices sumou en Pontevedra aos trinta que leva acumulados. O último terzo converteuno en virtuosismo. 'Economista' non escatimou un céntimo, quen di céntimo di pase e o alacantino humillouno por ambas as mans embebido no faenón. Estocada completa e eficaz. Enseguida asomou a cor branca polo balconcillo de presidencia e pouco despois - enmerengado o coso - asomou o segundo. 'Chalan' que non foi tan colaborador como o anterior do lote, case acabou baleirado, espremido pola faena de Manzanares. Epílogo con outra estocada de efecto instantáneo e petición de orella que, facéndose de rogar, foi finalmente satisfeita.

E así, visto o visto... todo o peixe vendido. Acabouse o que se daba. Plis plas, non hai máis. 'Hoxe' houbo menos que 'onte' e veremos que haberá 'mañá'. Praza e Touros S.L. ten a última palabra.

FICHA DO FESTEXO. Feira Taurina da Peregrina. Domingo 11 de agosto de 2019. Praza de San Roque, segundo e último festexo do abono. Más de tres cuartos de entrada.

GANDERíA DE ALCURRUCÉN: Divisa azul celeste e negra. Sinal hendida en ambas orellas . Antigüedade: junio 1989. 1º 'Toledano', castaño, cuatreño, 485 quilos, (pitos no arrastre).. 2º 'Trompeta', colorado salteado bragado meano, cuatreño, 480 quilos, (aplausos no arrastre). 3º 'Economista', negro, cuatreño, 520 quilos, (aplausos no arrastre).. 4º 'Limonero' colorado bragado meano, cuatreño 490 quilos. 5º 'Rompe-charcos' negro listón bragado meano, cuatreño 430 quilos, (aplausos no arrastre). 6º 'Chalan' colorado algo girón bragado meano, cuatreño, 520 quilos; (aplausos no arrastre).

JOSÉ ANTONIO MORANTE DE LA PUEBLA: Silencio. Petición de orella, aplausos e saúdo.

JULIÁN LÓPEZ 'EL JULI': Aplausos e saúdo. Aplausos e saúdo.

JOSÉ MARÍA MANZANARES: Dúas orellas, ovación e volta ao rodo. Orella, ovación e volta ao rodo. Saída aos ombreiros pola porta grande.

