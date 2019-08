Saída aos ombreiros, sonora pitada ao presidente e un quero pero non podo

'El Fandi' abríu porta grande na Feira Taurina da Peregrina 2019 © Diego Torrado Diego Ventura na Feira Taurina da Peregrina 2019 © Diego Torrado 'El Fandi' na Feira Taurina da Peregrina 2019 © Diego Torrado

Ben por decisión de presidencia, ben por resultado do encierro; o único triunfador do primeiro festexo da Feira Taurina de Pontevedra resultou ser David Fandila 'O Fandi'. Ambas as faenas abriunas de xeonllos pegado a táboas e con longas cambiadas, adornándose con serpentinas no seu primeiro, con zapopinas no seu segundo. Tres pares de banderillas selo Fandi e o seu nome ecoando nos tendidos; ata catro chegou a colocarlle a 'Arbolito' con permiso desde presidencia. Coa muleta, moita, moita dereita. O guión tamén case repetido no último terzo: enteira e descabello, media e descabello. Orella e orella. Volta e volta. Abría a porta grande.

Diego Ventura entrou dacabalo e saíu a pé. Desconcertado. ' Bombón', 'Fino' e ' Guadalquivir' compartiron a faena co touro que abría a tarde. Un morlaco que non lle foi de gran axuda e que caía tras ter que recorrer ao descabello. O portugués veu arriba no cuarto da tarde, pero desde o balconcillo de presidencia frearon o triunfo do xinete. O ímpeto da faena logrouno con 'Bronce' e 'Dólar' ao que desprendeu as rendas para colocar dúas banderillas. O cabalo lusitano retirábase con aires de paso español, entrando ao canellón cara atrás. A primeira negativa veu coa petición dunha banderilla curta. A segunda tras o rejón de morte. Público en pé e unánime petición de orella, que non tardou en sacar don Antonio Nieto Lamas. O respectable insistía innegociable a petición da segunda. Tremendísima pitada. Incrédulo, Ventura recolleu o apéndice que ao chegar aos medios rexeitou e deixou no albero. Tras dúas voltas ao rodo, a rifa do público seguiu sendo a banda sonora.

Debutaba Pablo Aguado, o novo conquistador de Sevilla quixo sen ningunha dúbida, pero non foi posible. Puido debuxar o seu clasicismo por verónicas e naturales no seu negado lote. Case un despropósito o visto con 'Benemérito' no terzo de baras que se evidenciou brando e huidizo. Non atinó co aceiro e o touro non caeu ata o cuarto descabello. No último da tarde, 'Regimiento' foi devolto aos currais, defectuoso de mans e saíu 'Bombardero' condenado ao esquecemento. Frouxo de mans, arremetida fea por momentos, inexistente por outros. Resultado da ecuación, un quero pero non podo. Silencio tras unha estocada enteira. O sevillano fixo a despedida entre aplausos.

SEGUNDO E ÚLTIMO FESTEXO DO ABONO

O breve ciclo da Feira da Peregrina conclúe este domingo 11 de agosto cun cartel que en canto ao ferro, 'xogará' en casa: Alcurrucén. A terna escollida pola empresa Lozano para o día grande das festas compóñena José Antonio Morante de la Puebla, Julián López 'El Juli' e José María Manzanares. Os tres veñen de compartir tarde nunha data con significado para os afeccionados á tauromaquia; o día en que volveu a haber touros en Mallorca tras dous anos de veto.

O tres espadas teñen os seus fieis na capital. El de la Puebla deixouse querer polos aficionados tras a súa última visita á capital o ano pasado, cando saíu aos ombreiros tras cortar dúas orellas ao seu lote. Por contra 'El Juli' rompía na última feira a súa serie triunfadora aos ombreiros en San Roque. O destro madrileño leva a metade da súa traxectoria profesional acudindo á cita pontevedresa, polo que, ten perfectamente tomado o pulso á afección local. E Manzanares, non tivo a súa mellor actuación na Feira da Peregrina, xa que marchou a pé e sen tocar pelo. Verase se dá a volta ás crónicas, xa que na presente tempada, aínda que leva menos festexos que os seus compañeiros de terna, é o que máis trofeos acumula.

FICHA DO FESTEXO. Feira Taurina da Peregrina. Sábado 10 de agosto do 2019. Praza de San Roque, primeiro festexo do abono. Tres cuartos de entrada.

GANDERÍA DE MARÍA GUIOMAR CORTES DE MOURA (toureo a cabalo): Divisa: amarela e verde. Señal: orejisana en ambas. Antigüedade: setembro 1914. Mayoral: Juan Fernández Gómez. Ben presentados, pero de xogo desigual. 1º Romeno, negro bragado, cuatreño e 540 quilos. 4º Costureiro, negro, cuatreño e 535 quilos.

GANDERÍA DE EL TORERO - LOLA DOMECQ (toureo a pe): Ben presentados e tamén xogo desigual. 2º Bostezo, negro mulato chorreado, bragado, meano; cuatreño e 480 quilos. 3º Benemérito, negro bragado meano; cuatreño 562 quilos. Pitado no arrastre. 5º Arbolito, negro burraco coletero; cuatreño, 520 quilos. Aplausos no arrastre. 6º Regimiento, negro bragado meano, cuatreño 510 quilos. Devolto a currais. Sobrero: 'Bombardero', negro burraco, cuatreño 540 quilos.

DIEGO VENTURA: Petición de oreja, aplausos. Oreja, petición de segunda, dous voltas ao rodo. Bronca al presidente.

DAVID FANDILA 'EL FANDI': Orella e volta ao rodo. Orella e volta ao rodo.

PABLO AGUADO: Silencio e silencio.