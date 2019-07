O Concello de Sanxenxo construirá un estanque de 80 metros en Punta Vicaño

O Concello de Sanxenxo prepara unha nova actuación no parque de Punta Vicaño. Despois da plantación de especies autóctonas, a concellería de Medio Ambiente pon en marcha a recuperación dun carreiro e a instalación dun estanque de 80 metros cadrados con especies vexetais autóctonas.

Os traballos previstos no vial centraranse na nivelación do firme e a instalación de traveseiros transversais e oblicuos de pedra para evitar a erosión e facilitar a evacuación da auga da choiva. No referente ao estanque, desde o Concello informan que estará situado na zona intermedia do parque e que a auga se derivará desde un pozo xa existente.

A presa terá diferentes profundidades e unha ampla variedade de especies vexetais acuáticas. Ademais, a presenza de auga mellorará o ecosistema existente, sendo un elemento de atracción para certas especies animais que contribuirán a enriquecer e diversificar a contorna.

O orzamento que manexa a concellería de Medio Ambiente para acometer a obra rolda os 48.000 euros e servirá para dar continuidade ás actuacións de mellora realizadas hai uns meses neste parque de 22.000 metros cadrados e que actúa como un auténtico pulmón verde para os núcleos de Sanxenxo e Portonovo.

No ano 2018 levou a cabo unha talla de parte do arboledo existente, principalmente piñeiros, que creceran demasiado xuntos, estaban enfermos e tiñan unha altura que presentaba un perigo para os usuarios do parque. Tal e como se comprometeu o goberno local despois de tallar estes exemplares, procedeuse á plantación de máis de 80 novos troncos de especies variadas como son liquidámbar, ginkgo e haxas. Neste bosque atópanse tamén especies típicas de Galicia como carballos, castiñeiros e acivros, así como aciñeiras e sobreiras.