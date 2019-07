Reunión "agradable e cordial" entre Feijóo e Lores para analizar "minuto e resultado" dos compromisos da Xunta

Xuntanza en Pontevedra entre Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Núñez Feijóo © Cristina Saiz Xuntanza en Pontevedra entre Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Núñez Feijóo © Cristina Saiz

Case dúas horas e media durou o encontro 'cara a cara' celebrado este martes en Pontevedra entre Miguel Anxo Fernández Lores e Alberto Núñez Feijóo. Foi, segundo destacaron ambas as partes, unha reunión "moi agradable" que se desenvolveu nun clima de "cordialidade" e que permitiu revisar os compromisos da Xunta coa cidade.

Tras a reunión, que comezou con puntualidade británica ás once da mañá, o alcalde sinalou que valora "moi positivamente" o resultado desta entrevista e celebrou o "incremento" da actividade do goberno galego en Pontevedra. "Entendo que ía sendo hora e agardo que sigamos na mesma senda no futuro", engadiu Fernández Lores.

O rexedor confía en que se manteña a "lealdade institucional" entre ambas as administracións para que os problemas dos cidadáns "se resolvan" nun tempo "razoable" e con solucións "axeitadas" a cada unha das cuestións en carteira.

Núñez Feijóo, pola súa banda, agradeceu a disposición do Concello para colaborar coa Xunta de Galicia, algo que "facilita" segundo o presidente galego o "diagnóstico" dos problemas, a súa "priorización" e a súa posterior solución dentro das posibilidades orzamentarias da administración autonómica.

O presidente da Xunta, tras realizar un longo percorrido polos compromisos adquiridos polo executivo que preside con Pontevedra, destacou que "o que dixo que se ía facer, estase facendo xa ou se está finalizando", lembrando que todos eles teñen proxecto, asignación orzamentaria e contan con viabilidade económica e urbanística.

En Pontevedra, lembrou, o goberno galego impulsa un "avance histórico" das infraestruturas e os equipamentos da súa competencia, cun investimento realizado ou comprometido que supera os 200 millóns de euros.

MONTECELO, DRAGAXE DO LÉREZ E TRANSPORTE, PRINCIPAIS ANUNCIOS

O Servizo Galego de Saúde licitará a primeira fase do Gran Montecelo, a construción do novo edificio de hospitalización, a finais de 2019

Tres asuntos concretos foron, sen dúbida, os que centraron as principais novidades no repaso ás actuacións que a Xunta proxecta ou ten en marcha en Pontevedra: a ampliación de Montecelo, a demandada dragaxe do río Lérez e a posta en marcha do transporte metropolitano na cidade.

Con respecto ao hospital, o presidente da Xunta avanzou que a tramitación do Plan Sectorial estará terminada este mesmo mes de xullo, polo que o Servizo Galego de Saúde licitará a primeira fase do Gran Montecelo, a construción do novo edificio de hospitalización, a finais de 2019. As obras comezarán, por tanto, a principios de 2020.

Ante os trámites administrativos deste proxecto, Alberto Núñez Feijóo sinalou que actuar nun hospital como este "non é fácil" e asegurou que "prefiro invertir máis tempo na planificación e menos na execución que executar a obra sen unha planificación previa e rigorosa". Sexa como sexa, dixo, este novo Montecelo "non ten marcha atrás".

Para asumir a dragaxe do Lérez, explicou Núñez Feijóo, a Xunta tomou a decisión de depositar os áridos e os lodos que se extraian do río, que garantiu que son "inocuos", nun dos puntos autorizados polo Estado para este tipo de verteduras. Estará afastado "varias millas" da costa galega e non afectará o marisqueo nin á pesca de baixura.

Desta maneira, segundo o presidente galego, a Xunta depositará estes lodos no lugar onde lles indiquen os responsables da administración xeral do Estado.

A Xunta acepta que os autobuses interurbanos sexan utilizados por Pontevedra para dar servizo de transporte urbano

E con respecto ao transporte metropolitano, Núñez Feijóo desautorizou ao seu propio equipo ao avanzar a disposición da Xunta de que os autobuses que cubran estas liñas entre concellos da área de Pontevedra sexan utilizados para dar servizo de transporte urbano, tal e como reclamaba o goberno municipal.

É algo, dixo, que permite a lei e para o que reclamou "sentar xa" co Concello para acordar en que lugares do termo municipal de Pontevedra "abrirán as portas" estes autobuses interurbanos e cal será o financiamiento que achegarán Xunta e Concello. "Se tecnicamente hai acordo, non é posible que haxa desacordo político", subliñou.

Nesta cuestión, o alcalde aceptou "sentarnos a falar" e facelo "sen liñas vermellas", ao entender que esta disposición será "de interese" para as dúas administracións.

LONGA LISTA DE TEMAS PENDENTES

Na axenda de temas que trataron ambos os dirixentes tamén se incluíu o novo edificio xudicial da Parda para o que, segundo Núñez Feijóo, a Xunta solicitará nas próximas semanas a licenza de ocupación; ou o renovado edificio de Benito Corbal, ao que se trasladarán de maneira inminente as oficinas de emprego de Eduardo Pondal.

O presidente galego renovou o compromiso da Xunta co futuro pavillón de ximnasia da Parda, que poderá ser utilizado polo Centro Galego de Tecnificación Deportiva; ou coa variante de Alba, cuxas obras comezarán en 2020 e incluirán unha senda peonil para mellorar a mobilidade dos peregrinos que percorren o Camiño Portugués.

A Xunta dará "vía libre" a Educación para tramitar a ampliación da escola de hostalería Carlos Oroza

A iso sumou a licitación antes de que termine este ano da nova residencia de maiores en Juan Carlos I, a intención de que a intermodal e a reforma da estación de autobuses sexa unha realidade a finais de 2020, ou a disposición da Xunta a estudar o traslado do punto de encontro familiar e de ampliar a senda fluvial do Gafos ata Tomeza.

O saneamento da ría, coa mellora da EDAR dos Praceres e o novo emisario submarino, é outra das actuacións que a Xunta espera construír e licitar, respectivamente, este mesmo ano; así como avanzar na mellora da seguridade viaria da PO-531, actuación que o alcalde pediu que se estenda a todas as estradas de titularidade autonómica.

A Xunta, ademais, dará "vía libre" a Educación para tramitar a ampliación da escola de hostalería Carlos Oroza. Núñez Feijóo concluíu o seu repaso prometendo que Pontevedra terá un protagonismo especial na programación do Xacobeo 2021, ao lembrar que este evento "non é só de Santiago senón de toda Galicia".

DELEGACIÓN DA CRTVG

Lores pide que Pontevedra sexa tratada "con máis cariño" pola CRTVG, a radio e televisión pública galega

Mención aparte nesta análise merece a petición de Miguel Anxo Fernández Lores para que Pontevedra sexa tratada "con máis cariño" pola CRTVG, a radio e televisión pública galega.

O alcalde volveu a pedir a reapertura da delegación do ente público na cidade, pechada en 2010, ao entender que "non trascende" nada do que se fai en Pontevedra e arredores cando esta área merece, dixo, un "tratamento exhaustivo".

Sobre esta cuestión, preguntado por PontevedraViva, Alberto Núñez Feijóo asegurou que transmitirá esta petición ao director xeral da compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, e ao consello de administración da CRTVG, aínda que lembrou que "eu non abro nin peito delegacións" da radiotelevisión pública.

A pesar diso, engadiu, que "comentarei" cos responsables do ente a "posibilidade" de que a provincia poida contar con dúas delegacións da CRTVG ante a petición do alcalde "que é a segunda ou terceira vez que mo pide", algo que segundo Núñez Feijóo demostra que Lores "valora" que a TVG sexa a televisión "máis vista" en Galicia.