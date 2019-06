Lores e Feijóo entrevistaranse para falar de "cuestións fundamentais" para Pontevedra

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, solicitou unha entrevista oficial ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Foi durante o seu discurso no acto de inauguración do remodelado edificio administrativo da rúa Benito Corbal. Feijóo atendeu a petición e o encontro terá lugar, previsiblemente, na primeira quincena de xullo.

Ambos os mandatarios fixeron gala dunha boa sintonía facéndose constantes chiscadelas e mostrando xestos de complicidade. Por exemplo, o presidente do executivo galego felicitou a Fernández Lores pola súa vitoria electoral e tamén "por levar seis mandatos" á fronte do Concello. "E os que quedan", contestoulle o alcalde, ao que Feijóo replicoulle lembrando que durante as eleccións el escoitara que este mandato do nacionalista "era o último, porque estaba canso", volvendo responder Lores "xa descansei".

Núñez Feijóo sinalou que "é fácil colaborar co Concello de Pontevedra, hai que dicilo así". O presidente da Xunta explicou que cada administración ten o seu posicionamento "pero cando tes un alcalde co que se pode falar e o alcalde ten un presidente co que se pode acordar, as cousas avanzan".

Pola súa banda, Lores lembrou que agora só están "operativas" as administracións local e autonómica, mentres se configuran os novos gobernos no Estado e na Deputación, polo que anunciou que "vou bater única e exclusivamente con presidente", en referencia a Feijóo.

Do mesmo xeito que a recuperación para o uso público do edificio de Benito Corbal, o alcalde de Pontevedra citou outros investimentos da Xunta na cidade que parten do acordo entre ambas as institucións como son o novo edificio dos xulgados da Parda, a estación intermodal de autobuses e trens ou a ampliación do hospital Gran Montecelo.

Estes tres grandes proxectos, segundo Fernández Lores "significaron un antes e un despois nos mandatos do señor Feijóo respecto a Pontevedra". No seu discurso o alcalde da cidade do Lérez definiu como "escasos" os proxectos da Xunta na Boa Vila durante as primeiras lexislaturas de Núñez Feijóo, a diferenza destes últimos anos que "foron moito máis produtivos".

O alcalde espera que "de aquí a final do mandato" póidanse alcanzar novos acordos en "cuestións fundamentais" e indicou que sempre prefire falar cara a cara e que non lle gusta "mandar mensaxes pola prensa" xa que "ao final esas cousas non fan ben" e "é mellor" o "contacto directo".

Entre os proxectos que Lores desexa discutir con Feijóo, máis aló dos que xa están en marcha, están a variante de Alba, a nova residencia de maiores, o transporte público, a reforma da PO-531, a dragaxe do río Lérez ou o novo pavillón da Parda.

"As administracións públicas temos a obrigación de entendernos en beneficio dos intereses dos cidadáns" e neste sentido Lores admitiu estar "contento" porque acabaron as eleccións.

"Foron un par de meses estresantes" nos que "se din cousas que eu espero que non teñan nada que ver coa realidade posterior" e admitiu que "desde o punto de vista político temos que centrar máis a mensaxe", dentro das diferenzas lóxicas do programa e a ideoloxía de cada partido "sen ter que entrar en cuestións que ao final deterioran as relacións".