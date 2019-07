Sanxenxo xa goza da visita do Juan Sebastián Elcano

O buque escola Juan Sebastián Elcano, fondeado nas inmediacións da praia de Silgar © Concello de Sanxenxo

Os turistas e veciños de Sanxenxo amenceron este venres cunha visión inesperada e totalmente nova: o buque escola Juan Sebastián Elcano fondeado fronte á praia de Silgar.

A chegada do buque escola á ría de Pontevedra estaba prevista para as 17.00 horas, pero finalmente fíxoo once horas máis temperán e sobre as 6.00 horas xa estaba fondeado nas inmediacións da praia de Silgar e o Real Club Náutico de Sanxenxo.

O buque escola está a xerar gran expectativa, dado que é a súa primeira visita fondeado en augas de Sanxenxo. Alí permanecerá ata o mediodía deste sábado, pois ás 12.00 horas formará parte da regata do Trofeo Almirante Rodríguez Toubes exercendo de Comité de Regatas para dar a saída á primeira proba.

Na noite deste venres celebrarase no Náutico de Sanxenxo unha cea en homenaxe á Armada como agradecemento á súa visita e implicación no Trofeo Almirante Rodríguez Toubes, proba que se disputará durante a fin de semana para a frota de 6 Metros no marco da celebración do quinto centenario da primeira volta ao mundo, e na que participará o Rei emérito, Juan Carlos I.

Á cea está confirmada a asistencia dos Reis eméritos, don Juan Carlos e dona Sofía, e da infanta Elena.

Xa o sábado, tras participar na saída da primeira regata da competición, o Juan Sebastián Elcano poñerá rumbo á Escola Naval de Marín e alí permanecerá ata o mércores 17 de xullo. Está previsto que durante o 14 e o 16 de xullo desenvólvanse xornadas de portas abertas, entre as 16.00 e as 20.00 horas, co obxectivo de que as persoas interesadas poidan visitar o interior da histórica embarcación.