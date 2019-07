O 'Juan Sebastián de Elcano' abre a vindeira semana as súas comportas para recibir visitas en Marín

Xornada de portas abertas no Juan Sebastián Elcano Diego Torrado

O bergantín goleta da Armada Española 'Juan Sebastián de Elcano' regresa este sábado 13 de xullo a Marín. Está previsto que ás 13.15 horas atraque no Peirao de Torpedos da Escola Naval Militar. Neste espazo será recibido polo comandante-director da institución, ademais de por o batallón de alumnos, a Banda de música e familiares e amigos da dotación e gardamarinas que realizaron o 91 cruceiro de instrución durante os últimos meses.

Ata o mércores 17 de xullo, o buque permanecerá atracado en Marín. Está previsto que durante o 14 e o 16 de xullo se desenvolvan xornadas de portas abertas, entre as 16.00 e as 20.00 horas, co obxectivo de que as persoas interesadas poidan visitar o interior da histórica embarcación.

Precisamente o día 16 de xullo, coa festividade do Carme, o Rei Filipe VI vai achegarse á Escola Naval e será o encargado de presidir o acto de entrega de Reais Despachos aos novos oficiais da Armada e a xura de bandeira dos alumnos de primeiro curso.

O 'Juan Sebastián de Elcano' leva o nome do mariño español que deu a volta ao mundo por primeira vez en 1522, completando a viaxe iniciada por Fernando de Magallanes, que falecía durante a travesía. Foi construído en Cádiz e botado en 1927. Un ano despois era entregado á Armada para que, desde entón, ao longo de 90 anos, percorrera máis de 1.764.000 millas náuticas por todo o planeta recalando en 70 países.

Neste buque escola fórmanse os futuros oficiais da Armada, os coñecidos como gardamarinas. Na goleta recibe clases e participan nas manobras. O día 21 de xullo está previsto que volva ao seu porto base, en Cádiz, despois da súa parada en Marín.