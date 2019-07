O Juan Sebastián Elcano, parada en Sanxenxo, cea e regata antes de chegar a Marín

Buque Escuela Juan Sebastián Elcano © Armada Española

O Buque Escola Juan Sebastián Elcano fondeará este venres 12 de xullo en Sanxenxo e na localidade mariñeira xa teñen toda preparado para facerlle un recibimento ao grande.

A chegada á Ría de Pontevedra está prevista ás 17.00 horas para fondear nas inmediacións da praia de Silgar e o Real Club Náutico de Sanxenxo. Será nesas instalacións portuarias nas que esa mesma noite do venres celebrarase unha cea en homenaxe á Armada e como agradecemento á súa visita e implicación no Trofeo Almirante Rodríguez Toubes.

A proba disputarase durante a fin de semana para a frota de 6Metros no marco da celebración do quinto centenario da primeira volta ao mundo. Contará co patrocinio de Banco Camiños.

O buque estará en Sanxenxo tan só unha noite, ata o sábado. Formará parte da regata exercendo de Comité de Regatas para dar a saída á primeira proba ás 12.00 horas e a continuación poñerá rumbo á Escola Naval de Marín, onde permanecerá ata os actos militares do 16 de xullo, día do Carmen, que este ano contará coa presenza do Rey Felipe VI.

O sábado está previsto que ás 13.15 horas atraque no Peirao de Torpedos da Escola Naval Militar. Neste espazo será recibido polo comandante-director da institución, ademais de por o batallón de alumnos, a Banda de música e familiares e amigos da dotación e guardiamarinas que realizaron o 91 cruceiro de instrución durante os últimos meses.

Ata o mércores 17 de xullo, o buque permanecerá atracado en Marín. Está previsto que durante o 14 e o 16 de xullo desenvólvanse xornadas de portas abertas, entre as 16.00 e as 20.00 horas, co obxectivo de que as persoas interesadas poidan visitar o interior da histórica embarcación.