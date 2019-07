Os Reis eméritos e a infanta Elena, de cea en Sanxenxo

Chegada do Rey Juan Carlos, a Raíña Sofía e a Infanta Elena ao Real Club Náutico de Sanxenxo © María Muiña Buque Escola Juan Sebastián Elcano fondedo fronte ao Real Club Náutico de Sanxenxo © María Muiña Chegada do Rey Juan Carlos, a Raíña Sofía e a Infanta Elena ao Real Club Náutico de Sanxenxo © María Muiña

Os Reis eméritos de España, Juan Carlos I e Sofía, e a súa filla maior, a infanta Elena, protagonizaron este venres a cea máis 'real' de todas as que se viviron no Real Club Náutico de Sanxenxo. Ambos estiveron xuntos por primeira vez nas instalacións deportivas sanxenxinas como parte dunha homenaxe ao buque escola Juan Sebastián Elcano.

O Rey Juan Carlos é xa un habitual no Náutico, pois visita Sanxenxo e utiliza estas instalacións cada mes durante a tempada de regatas da frota 6 M, pero nunca se viu alí á Raíña Sofía. O monarca emérito si estivera no pasado acompañado pola súa filla Elena para asistir a varias ceas e comidas oficiais e informais, pero nunca coa súa esposa nin os tres xuntos.

A visita causou moita expectación no propio Náutico e numeroso público congregouse na porta das instalacións para presenciar a chegada dos monarcas. Os dous eméritos e a súa filla chegaron puntuais para a cea prevista ás 21.00 horas acompañados polo presidente do Club e amigo persoal do Rey Juan Carlos, Pedro Campos.

A cea, presidida polo Rey Juan Carlos, contou tamén coa presenza do comandante do Juan Sebastián Elcano, o capitán de Navío Ignacio Paz; o Vicealmirante Ignacio Horcada, secretario da Comisión do Ministerio de Defensa para a Conmemoración do V Centenario da Primeira Volta ao Mundo; e o Almirante Jaime Rodríguez Toubes.

Ademais, acudiron á cea autoridades civís como o alcalde de Sanxenxo Telmo Martín; o conselleiro de Cultura @de la Xunta de Galicia, Roman Rodríguez; o secretario seral para ou Deporte, Jose Ramón Lete Lasa; e os armadores da frota da clase 6 Metros que este sábado competirán contra o Rey e a Infanta Elena.

A cea serviu como homenaxe ao buque escola Juan Sebastián Elcano como mostra de agradecemento por fondear por primeira ve fronte ao club e unirse ao Trofeo Almirante Rodriguez Toubes, proba disputarase a partir deste sábado para a clase 6 Metros e que está encadrada dentro do Desafío Nave Vitoria e dos actos de conmemoración do V Centenario da Primeira Volta ao Mundo.

A primeira proba disputarase este sábado a partir das 12.00 horas co patrocinio de Banco Camiños. A frota deberá completar o percorrido costeiro que unirá os portos de Sanxenxo e Marín. O domingo farán o percorrido inmerso.

Entre a frota de Clásicos participante no Trofeo Almirante Rodríguez Toubes, non faltará o ' Bribon 500' co Rey Juan Carlos á cana, que defenderá o título logrado o pasado ano. A Infanta Elena poñerase nesta ocasión aos mandos do 'Erica', tamén na división de Clásicos, mentres que a Raíña Sofía sairá a bordo do Juan Sebastián Elcano, que exercerá de Comité de Regatas para dar o bocinazo de saída da proba inaugural.

O buque escola permanece fondeado fronte á praia de Silgar desde as 6.00 horas deste venres e permanecerá ata participar na saída da primeira regata da competición. A continuación, poñerá rumbo á Escola Naval de Marín e alí permanecerá ata o mércores 17 de xullo. Está previsto que durante o 14 e o 16 de xullo desenvólvanse xornadas de portas abertas, entre as 16.00 e as 20.00 horas.