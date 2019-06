Rafa Domínguez conclúe a distribución de funcións entre os concelleiros do PP

Silvia Junco, Pepa Pardo e Gerardo Pérez © Mónica Patxot

Rafa Domínguez concluíu este mércores a distribución de funcións entre os concelleiros populares para este mandato 2019 – 2023 anunciando as áreas que asumirán Pablo Fernández, Silvia Junco e Martín Martínez.

"Tres perfiles moi comprometidos, cargados de ilusión e que sen dúbida traballarán intensamente por defender os intereses de Pontevedra e dos seus veciños", sinalou o portavoz popular.

Así, o seu número 3, Pablo Fernández encargarase das áreas de Urbanismo e Ordenación do Territorio; e de Movilidad, Infraestruturas, Obras e Servizos.

Pola súa banda, Silvia Junco ocuparase das áreas de Benestar Social, Igualdade e Turismo.

E por último, Martín Martínez asumirá as áreas de Medio Rural e de Medio Ambiente.

Tras anunciar as funcións que asumirán os nove concelleiros do Partido Popular no Concello de Pontevedra durante os próximos anos, "desde xa nos poñemos a traballar para defender os intereses dos nosos veciños", sinalou o líder dos populares.