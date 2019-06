Rafa Domínguez exercerá como portavoz municipal do PP e resérvase a área de Emprego

Gerardo Pérez Puga, Guillermo Juncal e Ana Isabel Vázquez © Mónica Patxot

O presidente local do PP, Rafa Domínguez, continúa pechando as funcións que asumirán os concelleiros do grupo municipal do Partido Popular durante este mandato 2019 - 2023. Deste xeito avanzou que ademais de exercer como portavoz municipal, el mesmo ocuparase da área de Emprego.

Sobre esta tarefa, Domínguez avanzou que "queremos incentivar propostas en positivo".

Pola súa banda, Ana Isabel Vázquez será a encargada da área de Cultura e Educación ao entender que "coa súa experiencia, ofrecerá numerosas iniciativas que permitan situar a Pontevedra como referente cultural", sinalou Rafa Domínguez.

Por último, Domínguez avanzou que Guillermo Juncal encargarase das áreas de Mocidade e Deportes. "Son dúas materias que coñece á perfección", sinalou o portavoz popular.