María Rey dimite de todos os seus cargos en Cidadáns e abandona o partido xunto co seu equipo

Despedida de María Rey na sede de Cidadáns Pontevedra © Mónica Patxot

Dimisión en bloque na cúpula local de Cidadáns Pontevedra. María Rey, que fora a máxima responsable municipal durante os últimos anos, ademais de concelleira na corporación pontevedresa, dimitiu de todos os seus cargos acompañada do seu equipo deixando só na executiva local a Goyo Revenga, candidato nas últimas eleccións e próximo edil da formación laranxa.

"Dimití ayer de mi cargo de consejera nacional, de mi cargo en la directiva autonómica y también de mi cargo en la directiva local", confirmou Rey acompañada do seu equipo de confianza. Non só abandona a executiva de Cidadáns Pontevedra, senón que ten previsto darse de baixa de militancia no partido que dirixe a nivel nacional Albert Rivera.

"Es una decisión madurada desde antes de las elecciones y no tenemos vuelta atrás", explicou a aínda edil en funcións que aludiu brevemente e a preguntas dos xornalistas á renovación imposta pouco antes da cita electoral do 26 de maio, na que pasou candidata a número 2 da lista: "El cambio de lista no fue lo que a nosotros nos molestó, fueron las formas con las que se hizo. Cuando crees en un proyecto no te importa ir de número 1 o 25", subliñou na súa despedida ante os medios de comunicación.

María Rey asegura que se vai "con la cabeza alta" e "con el orgullo del trabajo bien hecho", o que conseguiu poñer "a Ciudadanos en el mapa de Galicia y también lo pusimos en el mapa de Pontevedra".

A pesar de todo iso e á crise aberta na formación, a representante da formación laranxa aludiu á "lealtad y humildad" que, dijó, caracterizou o traballo do seu equipo para despedirse sen malas palabras defendendo que "la elegancia siempre es importante" e non querendo valorar os resultados electorais, xa que "eso tendrá que hacerlo el partido y las personas que se quedan".

O que si quixo facer é balance do traballo dos últimos 4 anos como forza da oposición ao goberno local de Pontevedra, unha etapa de "trabajo duro" na que "creo que hicimos un gran trabajo, apostamos por apoyar a los vecinos que nos lo pidieron".

Por último Rey agradeceu ao seu equipo, ao que "confiaría mi vida", o seu apoio incondicional e estar "siempre a mi lado sin pedir nada a cambio".