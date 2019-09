Pachi Vázquez 'recruta' a María Rey para o seu novo proxecto político, Espazo Común

María Rey e Pachi Vázquez na presentación de Espazo Común © Cristina Saiz María Rey e Pachi Vázquez na presentación de Espazo Común © Cristina Saiz

Apenas un mes despois da reunión que mantiveron en Pontevedra, desvelada por PontevedraViva, Pachi Vázquez e María Rey escenificaron a súa unión nun novo proxecto político. Trátase de Espazo Común, unha formación afastada do clásico partido e que se presenta como un " movemento cidadán de acción política".

Tras nacer en Ourense, onde Espazo Común conta xa con certa estrutura, a nova aposta política do exsecretario xeral do PSdeG-PSOE dá o salto a Pontevedra. Faino da man de María Rey e do seu equipo que, tras abandonar Cidadáns, súmanse a unha aventura que, segundo ambos os dirixentes, é "ilusionante".

A ex edil de Cidadáns é, segundo o seu novo xefe de filas, "electoralmente competitiva, socialmente activa e persoalmente comprometida". Rey prometeu que, nesta nova formación, manterá a liña de traballo que o seu equipo mantivo o últimos catro anos buscando que a cidade "non sexa un decorado".

Na presentación do partido en Pontevedra, Pachi Vázquez explicou que Espazo Común busca "romper moldes" fronte aos partidos tradicionais que, ao seu xuízo, "olvidáronse das persoas e só usan os votos da xente para a súa propia axenda política".

Espazo Común, que segundo Vázquez é unha formación "socialdemócrata, de centro esquerda e de ámbito galego", pretende explorar "novos escenarios" e centrar a súa acción política "nos concellos e nos pobos" sendo unha corrente política "útil", que "marque diferenzas" e que axude a mellorar a vida diaria dos galegos.

O ex líder socialista promete que este proxecto político será a "correa de transmisión" dos intereses dos cidadáns, contando con xente "activa" que estea afeita a moverse "en proximidade" e que se centre en "afrontar os problemas dos seus veciños".

Pachi Vázquez entende que no actual panorama político "hai espazo" para este novo partido e animou a que poidan sumar a el "todo aquel que queira cambiar as cousas". A pesar diso advertiu que "non vale todo" e non está disposto a "sumar a calquera prezo".

O responsable de Espazo Común lamentou que actualmente Galicia "non pinte nada" na política nacional, algo do que responsabilizou tanto a PP e PSOE como a Podemos e Cidadáns, partidos de "viñan de novo e son peores".

Por agora, Espazo Común atópase, segundo Vázquez, nunha fase "xerminal", polo que "pensaremos moito" cales serán os próximos pasos. Descartou case totalmente presentarse ás eleccións xerais de novembro porque, dixo, están "asqueados" do que ocorre en Madrid.

"Ninguén ten dereito a insultar ou a obrigar á xente a seguir votando ata que saia o resultado que un quere", sinalou Pachi Vázquez.

Ademais, avanzou que Espazo Común tampouco marca o seu obxectivo nos comicios autonómicos de 2020 porque "dependerá da nosa velocidade de crecemento e expansión", de se aprecian que existe "masa crítica" e de se a formación conta, tras falar con pequenos partidos de toda a comunidade, cun proxecto "global e específico" para Galicia.