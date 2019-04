Cidadáns despraza a María Rey e apostará por Goyo Revenga para as municipais

Goyo Revenga e María Rey © PontevedraViva

A menos de dous meses para as municipais, Cidadáns cambia o seu cartel electoral en Pontevedra. María Rey, actual portavoz na cidade, era a opción elixida pola coordinadora local do partido. Tamén, en primeira instancia, pola executiva galega. Ata que esta cambiou de opinión alegando razóns "estratéxicas".

Fontes próximas ao partido confirmaron a PontevedraViva que María Rey ocupará o posto número 2 na lista que presentará Cidadáns ás municipais. Será desprazada por un dos seus máis estreitos colaboradores, Goyo Revenga.

Aínda que a afectada non quixo pronunciarse sobre este cambio, estas mesmas fontes trasladan que entre ambos os compañeiros "non existe problema algún" e que o partido en Pontevedra, tras unha profunda reflexión, aceptou a decisión de Cidadáns Galicia "para non tirar catro anos de traballo" na corporación.

De feito, lembran que a lista que a executiva municipal remitiu a Santiago para a súa validación propoñía que María Rey fora a candidata, sendo Revenga o número 2 e con Marga Soliño na terceira praza.

Agora, a expensas de que o referende Madrid nas próximas horas, investirase a orde e o tándem das municipais será ao revés con Goyo Revenga como cabeza de cartel. De feito, este será o único cambio xa que se respectará o resto da candidatura proposta por Pontevedra.

A agrupación local destaca o "gran traballo" realizado polo equipo que liderou María Rey este últimos catro anos e recoñeceu que a decisión adoptada pola executiva de Cidadáns en Galicia "sorprendeulles".