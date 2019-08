María Rey e Pachi Vázquez, reunión no 'Blanco y Negro' para un posible achegamento político

A terraza da coñecida cafetería 'Blanco y Negro' de Pontevedra foi escenario este martes dunha reunión que chamou a atención de todas as persoas que pasaron pola contorna. Á mesma mesa sentaron dous políticos dabondo coñecidos na cidade, María Rey e Pachi Vázquez, pero a quen fai anos que non se lles vía xuntos, desde a etapa na que ambos pertencían ao mesmo partido político, o PSOE. Agora que ambos están afastados do socialismo e, no caso dela, tamén do seu último partido, Cidadáns, volveu a manifestarse a sintonía e departiron durante polo menos unha hora sobre un posible achegamento político.

María Rey é coñecida a nivel local pola súa etapa como ex concelleira e ex líder de Cidadáns en Pontevedra, pero tamén pola súa etapa previa como secretaria da Asociación de Novos Empresarios e membro do PSOE. Pachi Vázquez tampouco necesita moita presentación, pois liderou o PSdeG-PSOE a nivel autonómico, foi alcalde de Carballiño, deputado e conselleiro de Medio Ambiente durante o goberno Bipartito. A principios deste ano 2019 fundou un novo partido político, Espazo Común, que se presentou nunha decena de concellos e logrou representación en seis nas últimas eleccións municipais.

Esta reunión, que non deixou indiferente a ningunha das persoas que pasou pola zona e viunos, celebrouse en total sintonía e todo apunta a que serviu para analizar unha posible colaboración de ambos no marco do actual partido de Pachi Vázquez, ao que podería sumarse María Rey tras dimitir de todas as súas responsabilidades en Cidadáns.

PontevedraViva púxose en contacto con ambos e ningún recoñeceu, pero tampouco desmentiu ese achegamento, que, segundo puido saber este xornal, pode estar máis que avanzado e podería estar preto o momento en que ambos volvan coincidir en ambos os como membros do mesmo partido, como ocorreu anos atrás en Pontevedra.

Así, Pachi Vázquez indicou que estiveron "falando", tomando un café no que botaron unha boa "parrafada". Houbo "intercambio de impresións", pero o encontro, segundo o líder de Espazo Común, resolveuse "sen maiores consecuencias". Á pregunta directa de se propuxo a María Rey entrar no seu novo partido, asegurou que, de momento, non lle propuxo nada.

María Rey tamén recorre ao mesmo argumento: "hoy lo que hicimos fue departir". No seu caso, iso si, aclara que ela ten "un proyecto para Pontevedra que se quedó huérfano" cando deixou Cidadáns e que ela non é "una mujer que se rinda".

Cabe lembrar que ambos proceden do mesmo partido e comparten moitos aspectos ideolóxicos. Ademais, ambos deixaron os seus respectivos partidos por razóns bastante parecidas e que, nos dous casos, chegaron tras imposicións e falta de diálogo das súas respectivas agrupacións.

Na reunión tamén estivo presente a ex integrante de Cidadáns e número tres da candidatura ás eleccións municipais do pasado mes de maio, Marga Soliño.