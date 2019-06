Monte Porreiro e Barro reclaman garantías de que os seus centros de saúde contarán co servizo de Pediatría

Veciños de Monte Porreiro e Barro piden que se manteña o servizo de pediatría nos seus centros de saúde © Nacho Fuentes

"Por un pediatra no noso barrio!", con este lema veciños de Monte Porreiro e do Concello de Barro realizaron unha marcha reivindicativa a últimas horas da tarde deste venres para reclamar que se manteña o servizo de Pediatría nos centros de saúde da urbanización e do municipio onde goberna Xosé Manuel Abraldes.

Estes dous centros levan desde o 25 de maio sen médico pediatra e os menores son atendidos polo médico de atención primaria. O especialista infantil titular nestes centros de saúde tomouse o mes de vacacións antes de xubilarse e a veciñanza teme que o Sergas non lle substitúa.

Desde a Consellería de Sanidade garanten que o 1 de xullo, ambos os centros volverán contar cun profesional que se ocupará dos 1.300 pacientes infantís. Con todo, os portavoces veciñais non se fían desta promesa e por iso mantiveron esta marcha de protesta.

A asociación veciñal O Mirador de Monte Porreiro aproveitou a festa extraescolar que se celebraba esta tarde na urbanización para facer un chamamento entre as familias afectadas para despois acudir con representantes das ANPAS e sumarse á manifestación que saía do Centro Cultural ata a Praza de España desde onde reclamaron a reposición do pediatra.