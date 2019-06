Fin de semana sen persoal suficiente nos centros de saúde da Parda, Marín e Caldas

Esta fin de semana volveuse a repetir o problema: os Puntos de Atención Continuada (PAC) da Parda, Marín e Caldas non dispuxeron do persoal mínimo correspondente aos profesionais de medicina e enfermería.

Esta carencia provocou que o pasado sábado o Pac de Caldas de Reis permanecese sen equipo sanitario durante, aproximadamente, unha hora e media, posto que o único persoal dispoñible tivo que trasladar un posible código ictus. Isto afectou ao Pac da Parda xa que tivo que ser derivado un dos médicos de garda para cubrir a baixa de Caldas, o que deixou desatendido o centro pontevedrés.

O domingo foi o Pac de Marín o que, de 10 a 22 horas, atendeu aos pacientes cun médico de menos e tivo dificultades para cubrir a quenda de noite.

Fontes sindicais explicaron que estas incidencias incrementaron o tempo de espera dos pacientes para poder ser atendidos, unha circunstancia que se liquidou "pola responsabilidade dos profesionais sanitarios de garda", e da que responsabilizan "a mala planificación da Xerencia de Pontevedra".

Estas mesmas fontes sinalaron que na maioría dos casos, as ausencias "foran avisadas con anterioridade suficiente".

O persoal dos PACs seguen en folga e os servizos mínimos foron fixados no 100% polo propio Sergas, "a pesar de que sigan sendo as súas xerencias as que se empeñen en incumprilos unha e outra vez".