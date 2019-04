O estado psiquiátrico do acusado obriga a suspender por terceira vez un xuízo contra Lito, o 'rei das orquestras'

'Lito', ás portas da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Xuízo contra 'Lito' na Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra aprazou por terceira vez un xuízo no que o empresario Ángel Martínez Pérez, coñecido como 'Lito' e considerado o rei das orquestras de Galicia, está acusado de dez delitos fiscais por defraudar 4.455.443 euros nas súas declaracións de impostos individuais.

O acusado sentou no banco dos acusados este martes, pero o xuízo non pasou das cuestións previas porque o tribunal provincial aceptou unha das peticións do seu avogado defensor, Carlos Seoane, que alegou a existencia dun informe que conclúe que o estado psiquiátrico e neurolóxico non lle permite ser xulgado con todas as garantías.

Neste proceso xa existía un informe forense do pasado mes de novembro que concluía que si podía ser xulgado, pero as novas probas constatan unha deterioración cognitiva que podería derivar nunha demencia. Así, segundo sostén o seu letrado, produciuse unha deterioración na evolución do seu estado psiquiátrico e neurolóxico.

A maxistrada presidenta, Nélida Cid, acordou suspender o xuízo para que o acusado "sexa novamente recoñecido polos forenses". Decidiu, ademais, que ese exame realíceno especialistas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) diferentes aos da anterior valoración, isto é, de fóra de Pontevedra.

O avogado defensor alegou, ademais, como motivo de suspensión, que un Xulgado de Primeira Instancia ten en tramitación un proceso de incapacitación empezado pola súa familia. Á espera de que se resolva está demanda, mantén que non pode xulgarse este caso.

O letrado Carlos Seoane tamén desvelou este martes que existen sentenzas dun Xulgado do Social e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que lle concederon a incapacidade permanente total no ámbito social. Achegou á causa eses fallos xudiciais e a demanda pendente en Primeira Instancia.

Este é un dos cinco casos xudiciais abertos contra Lito e caeu en mans do mesmo tribunal da Sección Cuarta que o xulgou en abril de 2017 por seis delitos contra a Facenda Pública por defraudar 9,5 millóns de euros, cuxo xuízo foi finalmente anulado polo Tribunal Supremo e deberá agora volver xulgarse con maxistrados diferentes.

Este novo xuízo xa se sinalou dúas veces antes, en febreiro e maio de 2018, e tivera que suspenderse. En maio suspendeuse ante a existencia dun informe forense que determinaba a enfermidade do acusado e constataba que non estaba en condicións de someterse a un proceso xudicial.

Este xuízo pode supoñer para 'Lito' unha condena a 35 anos e tres meses de prisión e, en concepto de responsabilidade civil, a devolución dos 4.455.443 euros supostamente defraudados e multas por valor de 12.990.000 euros.

O fiscal, Alejandro Pazos, sostén que 'Lito' é o artífice e o responsable da creación do denominado Grupo Lito, un conxunto de empresas cunha facturación anual aproximada de 25 millóns de euros que opera no sector das actividades de produción musical e de representación artística, pero declara cantidades moi inferiores, polo menos, durante o tempo que durou a investigación que agora se xulgará, entre os anos 2009 e 2012.