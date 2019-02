Tania Varela, a 'narcoabogada' que sinte "rechazo" polo narcotráfico

Tania Varela, no banco de acusados da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot O avogado de Tania Varela, Bernardino Rodríguez © Mónica Patxot Tania Varela, á súa chegada á Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot Tania Varela, no banco de acusados da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot

"No. Absolutamente no". Nin branqueou diñeiro da droga nin ten vinculación persoal ou profesional algunha co narcotráfico, unha actividade que "siempre me produjo rechazo". Esa foi a rotunda declaración da 'narcoabogada' Tania Varela ante a Audiencia de Pontevedra, tribunal que a xulga precisamente por iso, por lavar diñeiro da droga.

A Fiscalía pide para Varela, que estivo fuxida da xustiza durante cinco anos para non cumprir unha condena de sete anos de prisión por narcotráfico, tres anos e medio de cárcere e unha multa de 220.000 euros por branquear diñeiro do narcotráfico noutros bens mobles e inmobles a través da sociedade inmobiliaria Promociones Rialto 72-74.

A acusada, que tan só aceptou responder as preguntas do seu avogado, reiterou que a actividade desta sociedade "siempre fue legal". Constituíuna xunto ao seu socio, Marcos Cacabelos, coa intención de adquirir un terreo en Cambados e, a partir de aí, realizaron máis negocios relacionados co sector inmobiliario.

Os bens que, segundo o fiscal, branqueou é un coche de alta gama valorado en case 30.000 euros que, aclarou Tania Varela, puxo a nome da empresa por cuestións de desgravación fiscal pero insistiu en que "lo pagué todo con dinero de mi bolsillo"; e un terreo de Porto Meloxo (O Grove) no que tiñan previsto construír chalés.

Esa operación, segundo recoñeceu, é a que lle puxo en contacto con David Pérez Lago, o fillastro de Laureano Oubiña. "Yo no sabía quién era ni que era narcotraficante", sinalou. Acudiu a ela, a finais de 2006, para que o representase nunha serie de problemas urbanísticos cunha casa que tiña en Aguete (Marín).

Foi el, relatou Varela, quen lle dixo que tentara sen éxito comprar ese terreo do Grove e que as condicións eran "muy buenas". A ela o negocio interesoulle e Pérez Lago púxoa en contacto co vendedor. A operación frutificou pouco despois pero dixo que el "no me pidió que la comprara" e reiterou que "jamás" lle deu diñeiro para adquirila.

A pesar de que no seu anterior proceso penal Tania Varela recoñeceu manter unha relación sentimental con David Pérez Lago, agora achacou esa versión a unha "estrategia de defensa" e garantiu que a súa relación "solo fue profesional" e que non mantivo ningún tipo de relación sentimental.

"Yo no sabía quién era ni que era narcotraficante", sinalou Tania Varela sobre o momento no que coñeceu a David Pérez Lago

Actualmente, engadiu, "el me odia" algo que achacou a que "no accedí a tener una relación con él" e porque si a tivo con Alfonso Díaz Moñux -asasinado a tiros diante dela en 2008-, o avogado de Pérez Lago na causa pola que foron ambos os condenados por narcotráfico, o que levou á parella para sufrir "represalias y amenazas".

En todo caso, Tania Varela insistiu en que a súa actividade profesional sempre foi a de avogada e íalle "muy bien". Traballaba en casos "100% civiles" con empresas e particulares aos que asesoraba xuridicamente. A iso sumou a súa tarefa como directora do CIM de Cambados ou o seu traballo xurídico coa confraría de pescadores do municipio.

Por iso recoñeceu que cando a detiveron por primeira vez quedou "abatida" porque asegurou que "nunca he estado relacionada con el mundo de la delincuencia". Tanto que mesmo subliñou que durante a súa carreira profesional, á que segundo o seu avogado quere volver, nunca levou casos de narcotráfico nos xulgados "por decisión personal".

INGRESOS "INJUSTIFICADOS"

Os investigadores, con todo, aprecian "ciertas descompensaciones" no patrimonio de Tania Varela, cun desfasamento de case 300.000 euros entre os seus ingresos e os seus gastos nese período, segundo reflicte a documentación achegada pola Seguridade Social e a Axencia Tributaria. Ante o tribunal chegaron a falar de ingresos "injustificados".

Os axentes da Policía Nacional encargados de rastrexar esta actividade explicaron, por exemplo, que os 45.000 euros que a acusada abonou pola compra do terreo no Grove teñen unha orixe "desconocida" e que non existe "rastro documental" dese diñeiro ou que terían costado 120.000 euros e tan só se escrituraron 90.000.

Ademais, sinalaron que ese diñeiro, segundo lles relatou o propietario dos terreos -que non puido declarar este xoves por prescrición médica- foi entregado en metálico pola propia Tania Varela e que "gran parte" o mesmo foi en billetes de 50 e 20 euros. Ese diñeiro, reiteraron, non ten unha orixe "clara y lícita".

A iso sumaron a existencia dunha gravación entre ela e un home de confianza de Pérez Lago, condenado por narcotráfico, ao que lle dicía que "fuera a buscar la plata".

Eses "pinchazos" telefónicos foron, precisamente, a causa pola que o avogado de Tania Varela, Bernardino Rodríguez, pediu a nulidade do proceso xudicial alegando que existen "defectos" na instrución.

Pide que esta intervención sexa anulada porque sostivo que foron autorizados por un xuíz despois de realizarse, o que constitúe unha violación do dereito constitucional á intimidade e, atendendo a que ademais era avogada, ao seu dereito para salvagardar o dereito profesional.

Esta cuestión, que o tribunal resolverá en sentenza, foi rexeitada polo fiscal Pablo Varela que lembra que eses "pinchazos" estaban xa na causa por narcotráfico pola que foi condenada a avogada galega e, a pesar de solicitar entón a súa nulidade, foron avalados por sentenzas da Audiencia Nacional e do Tribunal Supremo.

O xuízo retomarase o vindeiro xoves 7 de marzo coa declaración das últimas testemuñas, a presentación dos informes e as conclusións de ambas as partes.