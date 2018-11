A ponte do Burgo, pechada ao tráfico despois do Nadal para a súa peonalización

Tres empresas serán as encargadas de plasmar o novo aspecto que terá, dentro de apenas un ano, a histórica ponte do Burgo. Alí, no que o Concello entende que é o "cerne" da orixe da cidade de Pontevedra, investiranse dous millóns de euros. Será remodelado de maneira integral, terá unha iluminación artística e pasará a ser peonil.

"Queremos que quede ben", destacou o portavoz do goberno municipal, Raimundo González, non só pola simboloxía da ponte ou por ser unha parte "capital" do Camiño de Santiago, senón porque entenden que supón integrar o barrio do Burgo na cidade.

A UTE formada por Imesapi e EC Casas executará a obra civil de remodelación da ponte. Segundo acreditan os técnicos municipais, presentaron a mellor oferta das oito propostas recibidas. Executarán estes traballos por un custo de 1.326.977 euros, case 400.000 euros menos que o prezo fixado na licitación.

Ademais, comprométense a incluír todas as melloras solicitadas. Así, reformarán o entroncamento coa rúa Santiña -xa na Avenida da Coruña-, aumentarán o tratamento vexetal no lateral da actual gasolineira e limparán a cabeceira sur da ponte.

A remodelación abarcará tres ámbitos. Así, o taboleiro central da ponte será unha plataforma única de laxas de pedra para continuar a vía peonil de once metros de ancho, que ocupará de lado a lado da ponte.

Na cabeceira sur, o entroncamento coa praza Valentín García Escudero, cambiarase o paso de peóns para darlle continuidade ao trazado peonil seguindo a traza histórica do camiño; mentres que na parte norte, no cruzamento con Domingo Fontán e Juan Manuel Pintos, eliminarase a rotonda e crearase unha gran praza de máis de 4.000 metros cadrados.

Pola súa banda, SETGA encargarase de instalar a nova iluminación da ponte. Farao por 730.840 euros. Tamén asumen as melloras que figuraban nos pregos técnicos, que se corresponde coa substitución dos farois da cabeceira norte.

O proxecto de iluminación executarase en tres fases: unha superficial rasante, con puntos azuis que marcarán o Camiño de Santiago; outra rasante embutida na varanda que estará dirixida cara ao taboleiro para que os peóns poidan ver por onde pasan, e unha terceira que dará luz aos arcos, polo exterior e interior.

As obras teñen un prazo de execución de doce meses e, segundo Raimundo González, comezarán entre finais de ano e principios de 2019. Desde o primeiro momento, engadiu, a ponte quedará pechada ao tráfico para poder executar os traballos de peonalización.