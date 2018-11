O Lago de Castiñeiras empeza recuperar a súa imaxe coas choivas

As choivas caídas nos últimos días aceleraron o enchido do Lago de Castiñeiras tras as recentes obras de rehabilitación.

Estas precipitacións fixeron que o lago vaia recuperando o seu habitual aspecto, aínda que falta máis auga para lograr unha rehabilitación completa.

Segundo confirmou o Concello de Marín, unha vez que o caudal sexa o idóneo, Medio Ambiente repoboará as augas do Lago de Castiñeiras con troitas grises, especia autóctona que xa se atopaba no lugar antes das obras de selado das gretas existentes.

O que se pide agora á cidadanía é que non liberen no lago especies que non son propias do ecosistema, como carpas ou tartarugas, e que poden producir dano no entorno.