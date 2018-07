Entrega de despachos sen Rei, sen ministra nin Elcano

A Escola Naval Militar de Marín entrega os despachos aos novos oficiais © Mónica Patxot A Escola Naval Militar de Marín entrega os despachos aos novos oficiais © Mónica Patxot A Escola Naval Militar de Marín entrega os despachos aos novos oficiais © Mónica Patxot A Escola Naval Militar de Marín entrega os despachos aos novos oficiais © Mónica Patxot A Escola Naval Militar de Marín entrega os despachos aos novos oficiais © Mónica Patxot

Este luns celebrouse na Escola Naval Militar de Marín en acto de entrega dos Reais Despachos aos 98 novos oficiais da Armada e a xura de bandeira dos 65 alumnos do primeiro curso.

O máis comentado durante o acto castrense, que se celebra coincidindo coa festividade do Día do Carmen, foi as destacadas ausencias da Familia Real, da ministra de Defensa, e do buque escola Juan Sebastián de Elcano que este curso realizou un cruceiro de instrución máis longo do habitual, o que impuxo un cambio de plans e que acudise á cita a fragata F-103 " Blas de Lezo".

O acto estivo presidido polo Almirante Xefe de Estado Maior da Armada, Teodoro Esteban López Calderón. Entre as autoridades tamén se atopaban a presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor; o presidente e o vicepresidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e Alfonso Rueda; o presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices; o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada e o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, entre outros.

Este foi o último acto do actual comandante director da Escola Naval Militar, José María Núñez Torrente, que chega este mércores ao termo do seu mandato á fronte da academia da Armada e será substituído polo capitán de navío Ignacio Cuartero Lorenzo. Como anécdota, os seus respectivos pais foron tamén directores da Escola Naval.

Na súa alocución Núñez Torrente quixo ofrecer aos alumnos unha "última lección del curso" marcándolles as pautas de como exercer un "liderazgo transcendente" o día que finaliza a súa formación como oficiais na Armada.

O comandante director tamén lembrou que a Escola Naval Militar celebra este ano o 75 aniversario da presenza do centro en Marín e sinalou que a xura de bandeira realízase nesta ocasión cunha nova insignia nacional, obsequiada polo Concello de Marín, e que substitúe á que presidía as cerimonias solemnes da escola desde facía 35 anos.

O presidente da Xunta fixo entrega dun sabre ao alférez de navío número uno da promoción do Corpo Xeral da Escala de Oficiais. Na Escola atópase o Centro Universitario da Defensa, adscrito á Universidade de Vigo, que imparte a titulación de Graduado en Enxeñería mecánica, co obxectivo de proporcionar a devandita formación universitaria aos alumnos deste centro militar.

Durante o acto realizouse unha "homenaxe aos que deron a súa vida por España", baixo as marchas de "A morte non é o final" e "Ofrenda aos caídos".

O acto, ao que asistiron unhas tres mil persoas, concluíu co himno da Armada e o tradicional desfile do batallón de alumnos.

