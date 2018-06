Bará critica que a Escola Naval "adestre" escolares no uso das armas

O deputado Luis Bará esixiu á Xunta de Galicia a apertura dun expediente á Escola Naval de Marín por "adestrar" nenos e nenas de varios centros escolares no uso de armas "de gran calibre" durante unha xornada de portas abertas que a institución militar celebrou o pasado 1 de xuño no marco do seu 75 aniversario.

Na súa intervención ante o Parlamento galego, Bará mostrou imaxes dos militares instruíndo os nenos na utilización de armas, imaxes que cualificou de "repulsivas" e que son "contrarias" á transmisión dos valores de paz e de convivencia.

O acontecido, recalcou o deputado do BNG, "non é propio da educación escolar" nin da participación de alumnos de 6, 7 e 8 anos no uso das armas.

A este respecto, o deputado pediu ao goberno galego que tome medidas para que esta situación non se volva a repetir e lembrou que un gran número de familias e membros do profesorado "non participaron na actividade nin autorizaron a visita" para que os nenos e nenas "foran adestrados con armas".

O secretario xeral de Educación, Jesús Oitavén, asegurou que nesta actividade "non houbo nada inconveniente" e sinalou que debe entenderse como unha acción "formativa" que divulga o papel das forzas armadas "nun estado democrático".

"Non hai nada malo", explicou Oitavén, que comparou esta visita con outras que poden realizar os centros educativos galegos aos parques de bombeiros ou as comisarías de policía.

A actividade foi, segundo o responsable autonómico, "voluntaria e sen ánimo de lucro" e foi organizada polos centros educativos "no marco da súa autonomía".

"Vostede está condicionado pola súa condición ideolóxica pero o goberno da Xunta non o comparte", concluíu o secretario xeral de Educación.