Un incendio estraga o hórreo de Campolongo durante a noite

Hórreo queimado na Praza da Constitución de Campolongo © Mónica Patxot Elementos que arderon baixo o piorno de Campolongo © Mónica Patxot

Susto en Campolongo durante as primeiras horas da madrugada deste martes 5 de marzo ao rexistrarse un incendio na escultura do hórreo situada nos xardíns da Praza da Constitución, no barrio de Campolongo, nas proximidades á Rúa Iglesias Vilarelle.

Segundo a información facilitada desde o Parque Municipal de Bombeiros de Pontevedra, ardían as táboas do tellado da estrutura decorativa e diferentes materiales dunha persoa sen teito que utilizaba a zona baixa do hórreo para durmir polas noite.

Os bombeiros sufocaron as lapas ao redor das 01.00 horas da noite e, segundo indicaron, non se producían danos persoais malia que arderon roupas, colchóns, cartóns e outros elementos inflamables.

Polo momento non trascenderon as causas que provocaron o incendio.