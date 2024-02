Sofre quemaduras nun 40% do seu corpo tras incendiarse a súa casa en Virxe do Camiño

Incendio na rúa Virxe do Camiño © Policía Local de Pontevedra Incendio na rúa Virxe do Camiño © Policía Local de Pontevedra

Un home de 61 anos foi trasladado ao Hospital Povisa de Vigo tras sufrir queimaduras nun 40% do seu corpo no incendio que se produciu esta madrugada na súa vivenda da rúa Virxe do Camiño.

O suceso, segundo informou a Policía Local, rexistrouse sobre as catro e media da madrugada.

Os servizos de emerxencias foron alertados polo veciño da planta de abaixo, tras detectar un forte cheiro a fume.

Ante a imposibilidade de acceder ao inmoble, os bombeiros de Pontevedra derrubaron a porta e atoparon ao seu inquilino inconsciente no chan.

Todo parece indicar, segundo fontes oficiais, que o lume se orixinou por un cigarro que a vítima tratou de apagar, pero antes perdeu o coñecemento.

O edificio tivo que ser desaloxado durante un tempo por seguridade e para ventilalo, aínda que o incendio limitouse ao dormitorio da vivenda afectada.

A vítima continúa hospitalizada para ser tratada das súas queimaduras.

Ata o lugar, ademais de Policía Local e Bombeiros, acudiron efectivos da agrupación de Protección Civil e persoal sanitario do 061, que trasladaron ao ferido ao hospital.