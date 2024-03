Arranxados 24 quilómetros de pistas nos montes da Lama e Ponte Caldelas para potenciar a defensa contra os lumes

Unha bulldozer nunha pista forestal © Xunta de Galicia

A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte, vén de completar unha serie de actuacións para a prevención de incendios forestais nos concellos da Lama e Ponte Caldelas.

As actuacións realizadas consistiron no arranxo de pistas forestais e na limpeza de faixas cortalumes co fin de potenciar a súa operatividade na defensa do territorio contra os incendios forestais.

Concretamente, actuouse sobre 24,07 quilómetros de pistas forestais e en 2,66 quilómetros de cortalumes en montes dos mencionados concellos.

Para poder levar a cabo estes traballos de mellora, e co obxectivo concreto de facilitar o acceso de vehículos, empregouse unha bulldozer.

Seguindo nesta liña, ao longo dos meses de marzo e abril desenvolveranse novas tarefas de prevención que permitirán actuar sobre outros 5,57 quilómetros de montes de Ponte Caldelas, para seguir mellorando as infraestruturas de prevención fronte aos lumes.