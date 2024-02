Diversión e gastronomía local co Entroido de Cobres

Co reto de despertar sorrisos no seu percorrido polos barrios do municipio, o Entroido de Cobres afronta a súa segunda xornada de celebración.

Do mismo xeito que ocorrerá tanto luns como martes, as parellas de madamas e galáns comezarán a súa andaina ás 10:00 horas e non pararán (agás para comer) ata a súa chegada á carpa situada en Riomaior, que está prevista sobre las 19 horas. Unha vez finalicen as danzas será o turno da actuación do trío La Noche.

Dende o Concello de Vilaboa convidan á cidadanía de toda a contorna a achegarse a gozar da tradicional festa e descubrir a gastronomía típica destas datas da man da hostalaría local.

Haberá postos de polbo e bebida na propia carpa na xornada do martes, mentres que os numerosos restaurantes, taperías e cafeterías do municipio incluirán nas súas cartas o típico cocido, lacón con grelos, o bolo do pote ou o bandullo, así como filloas e orellas.

A listaxe de establecementos co contacto para facer reserva previa de mesa nestes próximos días está recollida na páxina web do Concello.

A concelleira de Promoción Económica, Carmen Gallego, destaca tamén a variada oferta de aloxamento que ofrece Vilaboa para programar unha escapada coincidindo co entroido e descubrir paraxes naturais como o entorno das Salinas ou a Ruta dos Muíños de Riomaior.