Quirónsalud pon en marcha a Unidade da Dor para mellorar a calidade de vida de pacientes con dor crónica

O Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez pon en marcha a Unidade da Dor para ofrecer un servizo multidisciplinar do estudo e tratamento da dor aguda e crónica, co obxectivo de mellorar a calidade de vida destes pacientes e recuperar de forma integral o seu benestar físico e emocional.

Este novo servizo, "dispón dun equipo de profesionais con ampla experiencia no tratamento da dor, na aplicación de técnicas invasivas e no uso de terapias e tecnoloxía avanzada", así o resalta o responsable da unidade, o doutor Guillermo Petinal, especialista en anestesioloxía e coidados críticos.

A Unidade traballa de forma coordinada con outros especialistas: neurocirurxiáns, rehabilitadores, fisioterapeutas, traumatólogos, reumatólogos, psiquiatras, psicólogos e oncólogos, entre outros. Co compromiso de apostar por unha abordaxe multidisciplinar no manexo da dor crónica dos pacientes e construír diagnóstico compartido, capaz de xerar respostas máis eficaces no manexo da dor.

"O tratamento da dor, é un traballo de equipo no que cada peza é importante dada a complexidade das patoloxías e a variabilidade entre os pacientes, onde é necesaria a atención o paciente de forma individualizada", remarca o Doutor Petinal.

O 22% DA POBOACIÓN GALEGA AFECTADA

Segundo os datos recollidos polo 'Barómetro da dor crónica en España 2022', máis da cuarta parte da poboación española sofre dor crónica, definida como aquela que perdura máis de tres meses e que debido á súa prolongación no tempo afecta o paciente en múltiples áreas da súa vida, como o traballo, a familia e o lecer.

No ano 2021, a Sociedade Galega de Dor e Coidados Paliativos (SGADOR) subliñou que a dor crónica podería afectar ao 22% da poboación galega, o que se reflicte nos máis de 32.000 pacientes que son atendidos cada ano nas Unidades de Tratamento da Dor (UTD) situadas nos hospitais galegos.

Cómpre destacar que a dor lumbar constitúe a causa diagnóstica máis frecuente de dor crónica en Galicia, que repercute no 64,6% dos pacientes. Como consecuencia, a actividade que se ve máis prexudicada nos pacientes que sofren de dor crónica en Galicia é levantarse dunha cadeira ou da cama, o que xera limitacións no 60,2% dos individuos.

A Unidade da Dor trata múltiples procesos e doenzas crónicas. Principalmente aqueles que incumben á columna vertebral a nivel óseo, neurolóxico e muscular, con ou sen antecedentes de cirurxía; así como artrose, procesos dexenerativos ou inflamatorios a nivel de xeonllo, cadeira e ombreiro. A hemicrania e cefaleas e a fibromialxia tamén son tratadas co ánimo de identificar a orixe da dor e mellorar a situación do paciente.

En canto ao tratamento, esta Unidade ofrece alternativas terapéuticas específicas e personalizadas, como son os tratamentos farmacolóxicos, as infiltracións e toxina botulínica. Así mesmo, o hospital dispón de máis de 20 especialidades médicas e tecnoloxía radiodiagnóstica para poder obter un diagnóstico personalizado e dar continuidade asistencial a cada paciente.

