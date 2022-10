Quirónsalud amplía a súa carteira de servizos en Pontevedra cunha unidade de cirurxía maxilofacial e odontoloxía

O hospital Quirónsalud Miguel Domínguez amplía a súa carteira de servizos coa posta en marcha dunha unidade de cirurxía maxilofacial e odontoloxía que dirixirá o médico odontólogo Santiago Pose Rodríguez, con máis de 30 anos de experiencia profesional.

O equipo do doutor Pose complétase co médico especialista en cirurxía oral e maxilofacial, Servando Lazuén, e as odontólogas Alejandra Boirazian e Julieta Pose, especialistas en periodoncia e ortodoncia, respectivamente.

“Ofrecemos unha visión integral de todas as enfermidades da boca, a cabeza e o pescozo e temos unha ampla experiencia en realizar tratamentos de alta complexidade que necesitan dunha contorna hospitalaria segura como o de Quirónsalud”, explicou o doutor Pose.

Tamén subliñou que ofrecen solucións personalizadas para o tratamento de pacientes con necesidades especiais porque “sabemos das barreiras que poden ter persoas con deterioración cognitiva, un dano cerebral ou autismo e, para eles, temos abordaxes médicas específicas que resolven as súas patoloxías”.

AMPLIAR A CARTEIRA DE SERVIZOS

"Por fin amplíase a carteira de servizos cara a unha rama da medicina que non existía na oferta asistencial dos nosos centros en Pontevedra", indicou Óscar Alonso, xerente do hospital, nunha reunión co equipo da Unidade de Cirurxía Maxilofacial e Odontoloxía.

O hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, que xa é unha referencia en áreas como a traumatoloxía, a rehabilitación, a cirurxía xeral, a uroloxía ou no diagnóstico pola imaxe entre outras, agora quere selo tamén en cirurxía maxilofacial de alta complexidade.

"Temos a tecnoloxía e agora a estes extraordinarios profesionais para abordalo coas máximas garantías", apuntou.

CIRURXÍA ORTOGNÁTICA E RECONSTRUCTIVA

A unidade de cirurxía maxilofacial e odontoloxía realizará cirurxía ortognática, un conxunto de técnicas que solucionan problemas como a desviación da mandíbula cara a un lado ou outro ou a posición adiantada ou atrasada.

Tamén abordará casos de cirurxía reconstructiva e técnicas de cirurxía minimamente invasiva como a artrocentese ou a artoscopia diagnóstica e terapéutica, para solucionar problemas de articulación temporomandibular (ATM).

Prestará tratamentos para implantes con planificación 3D e cirurxía guiada, implantes cigomáticos e técnicas de rexeneración ósea. Tamén realizará abordaxe da ortodoncia para persoas maiores, adultos ou nenos e os tratamentos odontolóxicos xerais (ortodoncia invisible, caras de porcelana ou blanqueamiento).

UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

O doutor Santiago Pose Rodríguez será o coordinador da unidade. É médico odontólogo especialista en prótese e oclusión. Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela e en Odontoloxía por UTECI. Máster en prótese e oclusión pola Universidade San Pablo CEU.

Alejandra Boirazian Martino é odontóloga especialista en ortodoncia e periodoncia. Licenciada en Odontoloxía pola Universidade de Granada. Diplomada en Periodoncia pola Universidade de Göteborg, Suecia. Máster Universitario en Ortodoncia na Universidade de Nantes. Ortodoncista certificada en Invisalign. Membro da Sociedade Española de Ortodoncia (SEDO). Membro da Sociedade Española de Alineadores (SEDA)

Julieta Pose Boirazian é odontóloga especialista en ortodoncia. Graduada en Odontoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Ortodoncia e Ortopedia Dentofacial na Institución Mississippi, Universidade de Alcalá de Henares. Ortodoncista certificada en Invisalign e en Tip-Edge.