Esnaquizaba o anterior proxecto os xardíns de Santa Clara? "Lo que te garantizo es que no se destrozan ahora", asegura Fuensanta Nieto

Fuensanta Nieto, arquitecta da rehabilitación de Santa Clara © PontevedraViva

A arquitecta Fuensanta Nieto é un dos dous piares sobre os que se asenta o prestixioso estudo Nieto-Sobejano fundado en 1985 e con sede en Madrid e Berlín. O outro é o seu socio e marido, Enrique Sobejano. Xuntos proxectaron máis de 30 museos e institucións culturais en todo o mundo entre eles a rehabilitación do convento de Santa Clara na cidade de Pontevedra.

Este venres, Fuensanta Nieto acudiu ao acto de firma do acordo entre a Xunta de Galicia e a Deputación para colaborar economicamente na rehabilitación do antigo cenobio das clarisas para que forme parte dos edificios do Museo de Pontevedra.

No seu discurso nese acto oficial, o presidente da Deputación insistía en que no proxecto orixinal gañador do concurso de ideas "contemplábase a destrución dos xardíns para a construción dun almacén de restos arqueolóxicos. Polo que iniciaron negociacións co estudo de arquitectura gañador do concurso, Nieto Sobejano, para estudar a posibilidade de modificar o proxecto. A predisposición, entendemento e boa sintonía reinou desde a primeira reunión e, despois de varios meses de traballo, as dúas partes chegaron a un punto de acordo que debe plasmarse agora por escrito no expediente de contratación que se abrirá a partir do día 30 de xaneiro".

Ao concluír este acto preguntamos a Fuensanta Nieto esnaquizaba o anterior proxecto os xardíns de Santa Clara? "Qué pregunta más difícil de contestar. Lo que te garantizo es que no se destrozan ahora", respondeu cun sorriso.

Sobre a modificación do anteproxecto a arquitecta comenta que "lo que estamos pretendiendo es, además de rehabilitar el edificio, que el propio edificio se exponga a sí mismo. Es decir, que podamos leer una vez que estemos aquí la vida que han tenido las monjas dentro de esta clausura".

"Por otro lado, también es un convento de clausura, que ha estado cerrado con ese muro tan impresionante que tiene rodeándolo, que ha estado cerrado durante tantos siglos, que por primera vez se abra nos parece un tema muy importante", engade.

Segundo destaca Fuensanta Nieto, "la intervención busca que, por primera vez, se pueda entrar dentro. Que esta zona de la ciudad que ha quedado como excluida que de repente se incorpore y se pueda ver toda la belleza que ha tenido este edificio y la creación de este convento desde dentro de este muro nos parece lo más importante, quizá, de todo lo que vamos a hacer aquí dentro".

"La realidad es que se modifica relativamente poco"

A arquitecta explica que "ahora lo que vamos a hacer es que ese anteproyecto se va a modificar de acuerdo con lo que nos requieran, con las distintas necesidades que requiera el museo" e matiza "la realidad es que se modifica relativamente poco porque estamos eliminando una parte del proyecto, pero estamos manteniendo lo que es más importante en este proyecto realmente que es la restauración del convento y la apertura de este convento al exterior y a la ciudad de Pontevedra".

Sobre os prazos anunciados para esta reforma Fuensanta Nieto móstrase optimista, "creo que sí, que este año da tiempo a realizar tanto el proyecto básico como el proyecto de ejecución. El tema de que se puedan empezar las obras dependerá de la contratación. Si todo va bien, sí que creo que de tiempo y, desde luego, deberíamos intentarlo. Ojalá estemos poniendo la primera piedra como muy tarde el 31 de diciembre del 2024 con el horizonte del 2027, para terminar la obra en el 2027".

En todo caso advirte de que "es un edificio complejo y la obra será complicada, por lo tanto será una obra larga" pero poderase acometer o proxecto por fases adiantando algunhas como a apertura dos xardíns "la parcela es grande y lo permite, no es un proyecto que no lo permita. Es un proyecto que se puede hacer en fases. Tenemos distintos accesos y, por eso, es perfectamente posible hacerlo".