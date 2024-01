Sanxenxo reúne por vez primeira á súa mesa de turismo

Primeira reunión da Mesa de Turismo de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Este martes 16 de xaneiro, o Concello de Sanxenxo acollía a primeira reunión da Mesa de Turismo, un órgano consultivo do que forman parte representantes de diferentes colectivos deste sector.

A Mesa de Turismo busca unir estratexias para promover obxectivos comúns a través das diferentes actividades que se realizan en Sanxenxo.

A intención é protexer e potenciar a marca Sanxenxo; mellorar a calidade dos servizos públicos e privados; e continuar co crecemento da actividade turística durante a tempada baixa.

A intención é que se manteñan, como mínimo, dous encontros ao ano, antes e despois dos meses de verán. No caso de que sexa necesario convocaranse reunións extraordinarias. O próximo encontro está previsto para o martes 9 de abril.

O alcalde Telmo Martín indicou, nesta reunión, que o Concello seguirá mellorando infraestruturas, elaborando equipamentos e humanizando espazos públicos, ademais de fortalecer a seguridade e limpeza para colaborar co sector.

Entre outras cuestións, explicou que o convenio de Acuaes e a concesionaria da auga cun investimento de 36 millóns de euros para mellorar a depuradora e a rede de saneamento e subministración de auga. Explicou que os datos do BIG DATA mostran que no outono e en Nadal tiveron bos resultados de visitas a pesar da choiva.

Outros integrantes da Mesa tamén quixeron indicar a importancia de que se estableza unha oferta hostaleira e de restauración de maneira permanente, que inclúa o mes de xaneiro, período do ano en que menos establecementos do sector atópanse abertos.

Tamén destacaron a consolidación do FP dual de hostalería, demanda histórica do sector, que terá máis proxección cando finalice a rehabilitación do antigo colexio Ou Cruceiro, segundo indica o Concello.

Dez persoas integran esta nova Mesa do Turismo: