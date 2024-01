PACMA preséntase ás eleccións galegas con María Luisa de Ceano por Pontevedra

O partido animalista PACMA confirmou este martes ás súas candidatas coas que se presentará ás próximas eleccións galegas, que se celebrarán o 18 de febreiro. A súa cabeza de lista por Pontevedra será María Luisa de Ceano.

Enfermeira na sanidade pública desde fai case corenta anos, De Ceano xa foi candidata á Alcaldía de Vigo e tamén a opción de PACMA para o Congreso nas eleccións de 2019.

Ela non será, con todo, a opción do partido para presidir a Xunta. Ese papel recaerá na súa candidata pola Coruña, Manuela García, unha coñecida activista con anos de traxectoria na protección animal.

Preséntase como unha "defensora apaixonada e valente" dos dereitos dos animais e do medio ambiente e asegura que PACMA é unha "única opción verdadeiramente animalista e medioambientalista" de todo o panorama político actual.

As súas ideas, segundo defende García, "non se someten a intereses nin presións de lobbies" senón á "defensa íntegra" do seu discurso, avogando por medidas que protexan a terra e a biodiversidade.

A candidata do partido animalista asegura que entra en política para combater as "opresións sistemáticas" cara aos máis débiles, porque entende que "se goberna para o poderoso e abandónase ao indefenso do mesmo xeito en que se aparta e sinala ao diferente".

Resaltou ademais a necesidade de que haxa "valentes axentes de cambio" nun momento crítico para Galicia, porque as catástrofes ambientais que se suceden "sen que se tomen medidas adecuadas", realizando os cambios que a sociedade demanda.